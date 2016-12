Iohannis aşteaptă o altă propunere de premier

Preşedintele Klaus Iohannis a ţinut, astăzi, o scurtă declaraţie de presă în care a anunţat că nu acceptă propunerea PSD-ALDE ca Sevil Shhaideh să fie desemnată ca premier al României.

„Când am avut consultări cu partidele politice PSD si ALDE, care au ţinut să vină împreună la consultări, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru funcţia de prim ministru. Am cântărit cu grijă argumentele pro şi contra şi am decis să nu accept această propunere. În consecinţă, solicit coaliţiei PSD-ALDE să facă altă propunere. Vă mulţumesc”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Coaliţia de guvernare PSD-ALDE a înaintat la consultările de săptămâna trecută propunerea ca fostul ministru al Dezvoltării Regionale în guvernul Ponta, Sevil Shhaideh, de religie musulmană, să fie desemnată ca prim-ministru al României.

Shhaideh, premier până când oboseşte

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joia trecută, că Sevil Shhaideh va rămâne în fruntea Guvernului până „va obosi”, moment în care va fi gata să preia mandatul el însuşi. Acesta ar fi sensul declaraţiei sale referitoare la imposibilitatea de a fi premier „deocamdată”.

„Cât va sta Sevil premier? Va sta până în momentul în care va obosi. Dacă va obosi, atunci o să merg eu. Dacă nu va obosi, ceea ce este foarte puţin probabil, o să stea acolo patru ani de zile”, a spus Dragnea.

„Ritmul acestei guvernări va fi unul infernal. Nicio guvernare de la Revoluţie încoace n-a avut ritmul pe care eu îl voi imprima prin programul pe care trebuie să îl ducă la îndeplinire. În fiecare zi trebuie făcut ceva. Ştiu capacitatea de muncă a doamnei Sevil Shhaideh, nu e mai mare decât a mea, e prima după mine!... Dacă ea va rezista, eu o voi susţine până la finalul mandatului. Nu îmi bat joc de Sevil, eu nu-mi bat joc de Guvern. Din partea mea are susţinere totală şi încredere totală'', a susţinut Liviu Dragnea.