La BXL nu e atacată!

Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, a reacţionat la aprecierile preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, la adresa noului ministru al Afacerilor Interne, Dragoş Tudorache.

„Faptul de a fi fost făcut «un nimeni» de către cineva care a avut înalte funcţii în statul român, cred că este absolut josnic. Dincolo de cariera pe care Dragoş Tudorache o are – şi Dragoş Tudorache nu are nevoie de apărările mele –, cred că este o replică josnică“, a precizat ministrul Justiţiei, într-o emisiune difuzată de Digi 24.

Ea a mai spus că „este de neînţeles de ce un guvern de tehnocraţi invitat într-o ţară, într-un moment grav, ca să pregătească alegerile şi să facă ceea ce poate să facă, potrivit competenţelor sale, pentru această ţară, de ce, în aceste condiţii, un Guvern care a primit votul Parlamentului este atât de atacat, cu atacuri la persoană care mi se par că sunt absolut josnice uneori“.

Totodată, Raluca Prună a reiterat că îl va da în judecată pe fostul premier Victor Ponta, menţionând că nu o va face pentru faptul că acesta a numit-o „stalinistă, KGB-istă sau membră ISIS“, ci pentru calomnie. „Îl dau în judecată pentru că a afirmat pe Facebook despre un primar, al cărui nume a fost dat acolo, că ar fi venit la mine în birou şi ar fi făcut trafic de influenţă pentru ca eu să adopt o ordonanţă, lucru care e neadevărat. (...) Îl invit în instanţă şi să arate probele... Am făcut paşi concreţi. Încă nu am depus cererea, dar discut cu avocaţii. Nu am avut timp să depun cererea“, a declarat Prună.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, declarase pe 7 septembrie, că nu a auzit de Dragoş Tudorache şi că, prin numirea lui, Guvernul Cioloş devine „mai puţin tehnocrat şi mai mult politic“. „Pentru mine este un nimeni. Despre un nimeni nu comentez nimic. N-am auzit de el, nu ştiu cine e, nu ştiu de unde vine. Am auzit că a lucrat pe la Bruxelles. Nu e o persoană cunoscută. Ce să comentez? Nu mă surprinde numirea“, a declarat Tăriceanu.