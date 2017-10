Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la intrarea în sediul PSD, că „la partid se fac discuţii politice, nu discuţii bărbăteşti”, şi că a convocat joi Comitetul Executiv al PSD, pentru a dezbate eventualele remanieri.

„La partid se fac discuţii politice, nu discuţii bărbăteşti. Eu am convocat Comitetul Executiv Naţional al PSD pentru joi la ora 17.00. Nu am cerut nimănui să facă un sondaj. Am văzut acele declaraţii ale unui consultant politic şi nici vorbă să fie aşa. Eu vreau să continui programul de guvernare cu actualul premier. Am vorbit şi cu dl Tăriceanu, joi la 16 o să facem o coaliţie. Şi fiind vorba de intenţii de remaniere, astea sunt structurile statutare unde se discută”, a declarat Liviu Dragnea.

Premierul a avut luni la Palatul Victoria o întâlnire cu mai mulţi şefi de organizaţii şi alţi lideri ai partidului. La momentul la care Tudose a avansat varianta demisiei sale din funcţie între cei care i-au cerut acestuia să nu facă gestul s-au numărat vicepremierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD Olt, Paul Stănescu, Marian Neacşu, secretar general al PSD, şi Niculae Bădălău, preşedintele executiv al formaţiunii, informează Agerpres.