Lăsaţi România în pace!

Parlamentul European a dezbătut, astăzi, în sesiune plenară, situaţia democraţiei, a statului de drept şi a justiţiei în România, în urma unei solicitări venite din partea grupului PPE, prin vocea liderului Manfred Weber.

Europarlamentarul Mircea Diaconu a făcut o declaraţie în plenul Parlamentului prin care a evocat propria experienţă „penală“ şi a atras atenţia că votul popular din România nu este respectat. „Ca discuţia să fie completă, trebuia să aveţi aici şi un infractor din România, adică eu. Am fost anchetat în timp ce eram senator şi Ministrul Culturii. Am fost anchetat timp de doi ani. La fiecare vizită la procuratură, era anunţată presa. Se încerca distrugerea mea publică. După doi ani, procurorul care mă ancheta mi-a zis: «domnule Diaconu, nu am găsit niciun prejudiciu, dar vă trimit în judecată». Cred că a şi zâmbit cinic, ca un fel de victorie personală. M-a trimis în judecată cerând pentru mine doi ani de închisoare cu executare. Am fost achitat după alţi doi ani. Nu vreau să vorbesc despre anii mei de chin şi de cât am pierdut şi de cât am îmbătrânit.

În România este o enormă problemă, dar nu unde o discutaţi şi unde o vedeţi unii dintre dumneavoastră, ci în faptul că votul popular este modificat, furat şi aruncat la coş prin alte metode decât cele democratice. Lăsaţi România să-şi găsească singură calea, are toate instituţiile la îndemână! În România este democraţie“, a zis europarlamentarul.

Ulterior, Mircea Diaconu a transmis: „Am luat cuvântul în plenul Parlamentului European ca independent, nu reprezint niciun partid şi niciun grup de interese politice. Am ţinut să subliniez că România este un stat democratic şi ca atare are toate mijloacele pentru a rezolva actuala criză. Iar într-o democraţie e normal să guverneze cei care au obţinut majoritatea în alegeri, e normal ca oamenii să-şi exprime nemulţumirile şi e normal ca cei aflaţi la putere să ne asculte şi să ne reprezinte pe toţi. Dar ceea ce m-a supărat cel mai mult a fost un fel de ameninţare din partea Comisarului Timmermans asupra României. Resping categoric orice intervenţie asupra ţării. De aceea i-am cerut să lase România în pace să-şi găsească singură calea. Numai dacă sunt ale noastre, soluţiile pot fi de durată şi constructive“.