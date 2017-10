Legile Justiţiei, ediţie revăzută

Deputatul PSD, Florin Iordache, a prezentat în faţa membrilor biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ca iniţiative legislative, trei proiecte, respectiv modificarea Legii CSM, modificarea Legii privind organizarea judiciară şi modificarea Statutului judecătorilor şi procurorilor, potrivit Agerpres.

Una dintre prevederile importante se referă la faptul că preşedintele României nu poate refuza decât o singură dată, motivat, revocarea sau numirea unui procuror.

„O modificare pe care noi am cuprins-o în Legea 303 este cea care vizează numirile, cât şi revocările în funcţiile importante, fie că discutăm de Parchet, fie că discutăm de Înalta Curte. Acolo ultimul decident este preşedintele României, astfel încât acesta - am spus noi motivat - nu poate refuza decât odată numirea sau revocarea judecătorilor sau procurorilor. Şi în cazul numirii şi în cazul revocării noutatea este că preşedintele României este cel care decide atunci când numeşte sau când îl revocă să aibă posibilitatea numai o singură dată motivat", a declarat preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justiţiei, Florin Iordache.

Noul proiect rezolvă şi întârzierile judecătorilor de a redacta motivările sentinţelor. „Timpul în care un judecător este obligat să redacteze motivarea să fie de maxim 30 de zile şi numai în cazuri excepţionale să se prelungească”, a mai spus Iordache.

Iordache a mai anunţat că se înfiinţează o direcţie de investigare a magistraţilor care va fi în subordinea Parchetului General.

Cât priveşte Inspecţia Judiciară şi subordonarea acesteia la Ministerul Justiţiei, Iordache a declarat că „ne dorim ca inspecţia judiciară să fie o instituţie autonomă a cărei activitate şi mod de perfecţionare a activităţii să fie dat unui Consiliu Naţional de Integritate al judecătorilor şi procurorilor”.

O altă prevedere se referă la cariera tinerilor intraţi la Institutul Naţional al Magistraturii, fiind eliminate vechimea şi criteriul de vârstă.

„După finalizarea primului an de studiu urmează o perioadă de practică de 3 ani de zile şi apoi 2 ani de stagiatură, deci practic exista o anumită critică din societate, că ori începi la 30 de ani ori trebuie să ai 5 ani vechime. Am eliminat aceste lucruri pentru că, până la urmă, valoarea nu i-o dă nici vârsta, şi era şi o chestiune de neconstituţionalitate faptul că îi interzici cuiva dreptul de a accede într-o profesie dacă nu are vârsta sau dacă nu are o anumită vechime”, a explicat deputatul PSD.

Uniunea Salvaţi România s-a opus introducerii în procedură de urgenţă a proiectului de modificare a legilor justiţiei în Parlament, solicitându-i ministrului Justiţiei să retragă proiectul din Legislativ şi să-l supună dezbaterii publice, făcând trimitere la poziţiile CSM, ÎCCJ şi PÎCCJ.

Tudorel Toader a declarat că nu trebuie judecate modificările la Legile Justiţiei aduse în Parlament, deoarece modificările pot fi la rândul lor schimbate, forma finală urmând să fie dată abia după avizul Comisiei de la Veneţia, potrivit Mediafax.

„Un grup de parlamentari au preluat proiectul de lege pentru modificarea Legilor justiţiei. Au deplină libertate să menţine unele soluţii propuse, au libertate să vină cu propuneri noi, ale dânşilor. (...) Ca orice proiect, nu produce efecte juridice şi este o propunere şi forma finală va fi cea din avizul Comisiei de la Veneţia. Să nu judecăm formele intermediare. Important este ca forma finală, care va fi promulgată şi aplicată, să fie mai bună decât forma prezentă”, a explicat ministrul Justiţiei.

Demnitarul a adăugat că nu a citit toate modificările pe care le-au propus parlamentarii.

„Am văzut câteva modificări punctuale. Mă voi uita azi pe el şi voi emite un punct de vedere. Citesc proiectul de lege, îmi consolidez o opinie şi voi comunica”, a conchis ministrul Justiţiei.

În cadrul biroului permanent al Camerei Deputaţilor s-a decis intrarea în procedură de urgenţă a acestor proiecte de lege. În următoarele 45 de zile, comisiile şi plenul ar trebui să parcurgă toată procedura pentru a avea adoptate aceste proiecte de lege.