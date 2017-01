Lumina de la Licurici

Înainte de a fi chemat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i s-a reaminit că dacă are ceva de spus despre România, trebuie s-o facă potrivit legii, la MAE, şi nu în presă, ambasadorul SUA Hans Klemm şi-a făcut triumfal reintrarea în viaţa politică a României, acordând un interviu pentru News.ro, în care a prezentat directivele sale la început de an.

Bineînţeles că ambasadorul american a criticat „ca inoportune“ proiectele de ordonanţă de urgenţă din domeniul Justiţiei, astfel că preşedintele Iohannis a primit lumina salvatoare, transpusă imediat pe Facebook-ul propriu, într-o indicaţie identică transmisă Guvernului. „Nu considerăm oportună nicio măsură care slăbeşte statul de drept în România şi ne aşteptăm ca toate instituţiile din România să încerce să consolideze lupta naţiunii împotriva corupţiei“, a spus Klemm despre graţiere, care consideră, implicit, că şi graţierile record făcute recent de preşedintele Obama aduc o asemenea slăbire a statului de drept american! „Vom continua să susţinem ferm şi clar eforturile preşedintelui Iohannis şi ale instituţiilor judiciare şi de aplicare a legii în această direcţie“, a reamintit ambasadorul de partea cui se află. Pentru el, votul de la recentele alegeri parlamentare, voinţa majorităţii şi opţiunea Guvernului ales democratic se pare că nu contează.