Lupta pentru putere

În România există o bătălie pentru putere între politicieni şi unii procurori, iar unii şefi de instituţii vor să exercite puterea, fără să încerce să obţină votul cetăţenilor mai întâi, a declarat deputatul Elena Udrea la ieşirea de la Curtea Supremă.

„Cred că e prea mult şi nu cred numai eu asta. Foarte mulţi au început să constate că e prea mult. Când am fost eu arestată cu şase capete de acuzare şi încă patru după, unora li s-a părut normal. Acum, cei mai mulţi încep să înţeleagă că nu poţi să faci justiţie încălcând legea şi că nu poţi să faci abuzuri în numele Justiţiei.

E interpretată legea abuziv. E abuziv să spui că un politician a avut câştig în aplauze sau în voturi.

Chiar dacă se spune că în partide se solicită contribuţii pentru locuri, sunt anumite mecanisme interne prin care partidele îşi asigură fonduri pentru campanii. Eu nu ştiu de situaţii în care cineva să fi dus banii acasă. De exemplu, din punctul meu de vedere, nu e cazul ca Ghiţă să-l fi plătit pe Ponta“, a declarat Elena Udrea.

„Bătălia e pentru cine are mai multă putere în România: politicienii – buni sau răi, cum e şi societatea – care sunt mandaţi de popor să-l reprezinte sau au putere unii procurori?

S-a spus despre mine că avantajul meu a fost că am primit aplauze în Gala Bute, deşi chiar glumeam că eu am fost fluierată, nu aplaudată. Deci de atunci am bănuit că lupta e pentru cine are mai multă putere şi imagine în România.

Nu poţi să vrei să conduci România conducând o instituţie publică. Candidează, devino politician, să te voteze lumea şi apoi exerciţi puterea în numele poporului!“, a mai afirmat Udrea.

Elena Udrea a ajuns vineri la Curtea Supremă, care urma să decidă dacă aceasta va rămâne sub control judiciar.