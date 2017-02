Macovei, învinsă de un „infractor“

O victorie neaşteptată a Guvernului Grindeanu la Bruxelles, în faţa Parlamentului European, a trecut practic neobservată. Joi dimineaţa, toată lumea a urmărit, cu sufletul la gură, dezbaterea din Parlamentul European. Puţină lume ştie că, dacă în Parlamentul European lucrările s-ar fi finalizat cu o moţiune împotriva Guvernului Grindeanu, lucrurile ar fi luat o întorsătură mult mai rea pentru România.

Cel care a avut un rol fundamental a fost maestrul Mircea Diaconu, care a intrat de unul singur în Parlamentul European, obţinând în 2014 mai multe voturi decât partidele politice. A fost o mărturie vie a abuzurilor Justiţiei din România:

„Trebuia să aveţi aici şi un infractor din România, acela sunt eu. Am fost anchetat în timp ce eram senator şi ministru al Culturii. Am fost anchetat doi ani de zile. La fiecare vizită la Procuratura generală era anunţată presa, era firesc să fie anunţată presa. Se încerca, fireşte, distrugerea mea publică. După doi ani de zile, procurorul care m-a anchetat a zis următorul lucru: «Domnule Diaconu, nu am găsit nici un prejudiciu, dar vă trimit în judecată».... M-a trimis în judecată, cerând doi ani şi jumătate închisoare cu executare. Am fost achitat după doi ani de zile. Nu vreau să vorbesc despre anii mei de chin, de cât am pierdut şi de cât am îmbătrânit anii ăştia“.

Au fost şi alte discursuri importante ale europarlamentarilor români, între care l-am remarcat pe cel al Noricăi Nicolai. Urmarea dezbaterilor a fost că Parlamentul, pentru prima dată sensibilizat de derapajele Justiţiei din România, nu a mai adoptat nicio moţiune. A fost, probabil, şi prima înfrângere pentru cel mai activ europarlamentar român, d-na Monica Macovei, cea care a reuşit de altfel să convoace dezbaterea.

Practic, Bruxelles-ul a avut înţelepciunea de a nu se amesteca între cei implicaţi în tulburările ce se petrec azi în România. Joi după amiază, liderii PSD, Dragnea şi Grindeanu, ocupaţi să se scuze fiindcă guvernează, într-o interminabilă conferinţă de presă, au uitat să remarce victoria neaşteptată de la Bruxelles. Îmi imaginez că nici felul în care a fost obţinută, pur şi simplu prin rostirea adevărului de către maestrul Mircea Diaconu, nu a fost sesizat de către PSD“, scrie Bogdna Chireac pe DCNews.

„Am luat cuvântul în plenul Parlamentului European ca independent, nu reprezint niciun partid şi niciun grup de interese politice. Am ţinut să subliniez că România este un stat democratic şi ca atare are toate mijloacele pentru a rezolva actuala criză. Iar într-o democraţie e normal să guverneze cei care au obţinut majoritatea în alegeri, e normal ca oamenii să-şi exprime nemulţumirile şi e normal ca cei aflaţi la putere să ne asculte şi să ne reprezinte pe toţi. Dar ceea ce m-a supărat cel mai mult a fost un fel de ameninţare din partea Comisarului Timmermans asupra României. Resping categoric orice intervenţie asupra ţării. De aceea i-am cerut să lase România în pace să-şi găsească singură calea. Numai dacă sunt ale noastre, soluţiile pot fi de durată şi constructive“, a declarat europarlamentarul Mircea Diaconu.