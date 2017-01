Mai uşor cu ancheta parlamentară!

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut o scurtă declaraţie după întrevederea cu premierul Sorin Grindeanu şi ministrul de Finanţe, Viorel Ştefan.

„A fost o discuţie aplicată, în care am analizat efectul primelor măsuri luate de guvern, am solicitat şi primit informaţii despre cum se vede la nivelul guvernului bugetul pe 2017, este foarte important să avem un buget sustenabil, care să ţină cont de alocarea de 2% pentru apărare şi deficit sub 3%.

Am primit promisiuni că aceste lucruri se vor întâmpla. Se lucrează pe buget. Datele cu care au venit premierul şi ministrul Finanţelor sunt date pe care le-am avut şi noi, evident că le-am confruntat“, a afirmat Iohannis, la Cotroceni.

Acuzaţiile legate de gaura de 10 miliarde lei lăsată în buget de guvernul Cioloş, au fost expediate de Iohannis în stilul caracteristic: „Am discutat foarte pe scurt chestiunea de lipsă a 10 miliarde. Din motive pe care nu le cunosc s-a vehiculat iniţial sintagma de gaură la buget, nu poate fi vorba, nu a plecat nimeni cu banii acasă, e o sumă care nu s-a încasat la buget din motive pe care trebuie să le explice alţii nu eu, cei care au guvernat“.

„Este bine să o luăm încet cu aceste anchetări din partea Parlamentului, iar discuţia să nu se ducă la nivel de contre politice“, a recomandat Iohannis.

Referitor la înregistrările compromiţătoare pe care Traian Băsescu susţine că le are, Iohannis a fost retoric: „A auzit cineva sau a văzut aceste înregistrări? Dacă are aceste înregistrări să le pună la dispoziţia procurorilor“.