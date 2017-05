Maior se prezintă pe 12 iunie

Preşedintele Comisiei de anchetă privind alegerile din 2009, Mihai Fifor (PSD), a anunţat, astăzi, că fostul director al SRI, George Maior, în prezent ambasador al României la Washington, vine din SUA pe 12 iunie.

„Eu am primit o scrisoare din partea domnului ambasador Maior. Domnia sa mi-a adresat o scrisoare, am avut şi o convorbire telefonică – nu este un secret – am fost sunat marţi de domnul ambasador care a spus că nu va fi în ţară mai devreme de data de 12 iunie şi a solicitat ca audierea pe care o dorim să aibă loc pe data de 12. Membrii Comisiei au fost de acord cu acest lucru“, a spus Fifor.