Majorări salariale în etape

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat luni că încă din legislatura trecută s-a stabilit ca majorarea salariilor în sistemul public, prin legea salarizării unitare, să se facă etapizat, dar a precizat că nu a avut o discuţie cu ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, pe această temă, pentru a vedea care sunt posibilităţile în prezent.

„Cred că în discuţie ar fi trebuit o precizare pentru opinia publică: aceste majorări de salarii bănuiesc că nu vor fi făcute dintr-o dată, pentru că, evident, bugetul nu cred că poate să le susţină. Dar spun acest lucru cu o anumită rezervă, pentru că nu m-am consultat cu doamna ministru (al Muncii – n.r.). Bănuiesc că dânsa a discutat cu Ministerul de Finanţe pentru a vedea posibilităţile şi ştiu că, iniţial, când noi am discutat încă din legislatura trecută despre un proiect de lege de salarizare unică, am convenit că acest lucru se va face etapizat, în aşa fel încât, evident, efortul să poată să fie susţinut de buget“, a spus Tăriceanu, întrebat de jurnalişti ce opinie are cu privire la o eventuală dublare a salariilor în sectorul bugetar.