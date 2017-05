Moţiunea lui Orban

Ludovic Orban şi-a depus oficial candidatura şi moţiunea cu care va candida la şefia Partidului Naţional Liberal, la Congresul din luna iunie.

Orban şi-a depus candidatura flancat de doi lideri importanţi ai PNL: Mircea Hava şi Ilie Bolojan. În discursul de lansare al candidaturii, Orban a anunţat că are sprijinul a 27 de filiale judeţene ale PNL.

„Am depus proiectul de moţiune cu numele PNL – Forţa Dreptei. Am alături de mine o echipă puternică, sunt un om credincios, îmi iubesc familia, îmi iubesc ?ara, sunt un liberal convins, un liberal până în măduva oaselor. Niciodată nu am fugit de o bătălie, niciodată nu am dat înapoi.

Proiectul nostru este acela de a construi un PNL care să aibă forţa să câştige toate alegerile de acum încolo. Ca şi partid politic ne luptăm pentru drepturile şi libertăţile individuale, susţinem iniţiativa privată, avem ca obiectiv să întărim autonomia locală să permitem oamenilor aleşi la nivel local să pună în aplicare proiectele propuse.

Ca şi echipă suntem convinşi că PNL poate recâştiga încrederea românilor, încrederea electoratului. Suntem hotărâţi să câştigăm preşedinţia PNL nu pentru noi, nu pentru partid, ci pentru oameni.

Astăzi, mai mult decât oricând, România are nevoie de PNL şi noi suntem pregătiţi să dăm acest partid României“, a spus Ludovic Orban.

Documentul are 31 de pagini, iar la final se precizează: „Moţiunea noastră este înainte de toate un apel la unitate. Credem cu tărie în capacitatea Partidului Naţional Liberal de a conduce ţara spre un viitor bun. Credem cu tărie în faptul că fără partidul nostru acest viitor este în pericol. Mai mult decât orice, această moţiune este expresia încrederii pe care o avem în resursele societăţii româneşti, în rolul de lider pe care trebuie să îl împlinească Partidul Naţional Liberal şi în forţa noastră de a asigura, în deplin parteneriat cu cetăţenii, dezvoltarea României.“