Numai zâmbete şi miere...

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a declarat, duminică, la România TV, că este nevoie de Victor Ponta în PSD şi o să-l contacteze pentru că „această discuţie trebuie să se încheie zilele următoare“.

„Victor Ponta este unul dintre cei mai valoroşi oameni pe care i-a avut PSD, un preşedinte de partid foarte bun, un premier foarte bun, unul dintre cei mai buni premieri. A făcut lucruri bune împreună cu noi, toată echipa, pentru această ţară şi opinia mea este că trebuie să facă lucrurile în continuare. PSD are nevoie de Victor Ponta, România are nevoie de Victor Ponta. Este o echipă pe care noi am făcut-o din 2002 şi cred că trebuie să continuăm“, a afirmat Liviu Dragnea.

El a arătat că nu trebuie să se vorbească despre ruperea relaţiei PSD cu Victor Ponta şi că o să-l caute în zilele următoare pentru a lămuri situaţia.

„Categoric nu, nici el nu s-a certat cu mine, nici eu cu el. El a vorbit mai mult la televizor despre asta, eu mai puţin şi în continuare o să fac la fel. În schimb, eu o să-l caut zilele următoare şi sper să înceapă să muncească alături de mine, de colegii noştri să finalizăm programul de guvernare şi să mergem prin ţară, să vorbim cu oamenii, să le spunem tuturor românilor ce vrem să facem pentru ei“, a adăugat Dragnea.

La rândul său,Victor Ponta nu crede că se ia în calcul o excludere a sa din PSD pentru că el „mereu a făcut bine partidului“ şi că nu se poate spune că ar „cocheta“ cu Partidul România Unită, ci că îl sprijină, aşa cum sprijină orice alt aliat al PSD.

„Sunt aliaţi ai PSD. Nu vor fi niciodată în niciun fel aliaţi ai Guvernului tehnocrat, ai PNL sau ai lui Iohannis“, a precizat social-democratul.

Întrebat despre relaţia pe care o mai are cu Tăriceanu, Ponta a susţinut că se înţeleg foarte bine, sunt prieteni şi se respectă. „Când am ocazia, fac campanie şi pentru ALDE“, a mai spus Victor Ponta. El a mai afirmat despre zvonurile potrivit cărora ar urma să treacă la ALDE că sunt „şopârle tot din PSD, dacă nu mă înşel“.

Ponta a mai spus că este de înţeles faptul că Dragnea nu îi vorbeşte foarte des deoarece „când eşti preşedinte de partid de 500.000 de membri nu ai timp să vorbeşti cu fiecare“.

Victor Ponta le-a mai spus jurnaliştilor că vrea să fie deputat în Parlamentul României, dar nu-şi doreşte nicio funcţie în vreun partid.

Ponta nu e Geoană

În legătură cu posibilitatea ca foşti membri ai Cabinetului condus de Victor Ponta să plece din PSD, Liviu Dragnea afirmă că „Victor Ponta, în primul rând, nu e Mircea Geoană. Asta e clar“.

În replică, fostul premier spune că „asta nu e de bine, că nu-s Mircea Geoană. Asta-i de rău. Alaltăieri, Liviu Dragnea a zis că îl vrea pe Geoană înapoi în PSD. Deci, e de rău că nu-s Mircea Geoană“, a fost replica fostului premier, duminică, la Antena 3.

Nema încredere!

Jurnalistul Bogdan Chirieac consideră că cea mai mare problemă a liderilor PSD de astăzi este lipsa de încredere între Liviu Dragnea şi Victor Ponta.

„Chestiuni fundamentale nu sunt tranşate. Cum îi intrebi pe aceşti lideri PSD despre ce se întâmplă în România îţi vor vorbi despre abuzurile Justiţiei. Dar niciunul nu spune ce are de gând să facă pentru a opri aceste abuzuri! Ambiţia lui Victor Ponta de a candida la preşedinţie ne-a pus pe toţi într-o situaţie cumplită în 2014 şi se pare că ambiţia lui din acest moment va pune din nou sub semnul întrebării ce se va petrece în ţara noastră în viitorii câţiva ani“, a comentat Bogdan Chirieac.