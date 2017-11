O bancă de idei pentru PSD

Victor Ponta are calităţi de om politic însă probleme de „loialitate”, după ce, în ultima perioada, a dezvăluit, în pubic, mai multe detalii de la întâlniri cu politicieni, magistraţi şi oameni din serviciile secrete, a declarat fostul premier Adrian Năstase la Antena 3.

„Ponta are calităţi de om politic. Nu ştiu dacă are calităţile necesare de loialitate. Ăsta e marele lui defect. Avea calităţi foarte bune, nu ştiu dacă va reuşi să treacă peste problemele de caracter. Nu-l mai recunosc în ultima vreme. Poate l-am cunoscut într-o vreme, dar m-am înşelat. Ponta era unul dintre participanţii la întâlnirile cu cei pe care îi numeşte statul paralel. El nu are dreptate nici când are dreptate. Nu cred că are abilitatea morală de a-l critica pe Dragnea, care e o ţintă pentru un grup de oameni care-l sprijină pe Iohannis pentru al doilea mandat. «Grup organizat» şi «prejudicii foarte mari», sintagme folosite de Ponta, referitoare la Dragnea şi Tel Drum, sunt folosite pe ideea unei manipulări. Ponta putea să tacă, să lase deoparte sentimentul său de frustrare şi să nu iasă cu rufele murdare în piaţa publică. Rufele sunt murdare şi din cauza lui. În 2013, ei erau la chermeze, iar eu eram la Jilava, aşteptând a doua sentinţă. Oare nu discutau, atunci, şi despre ce mi se întâmpla? Eram un fost preşedinte al partidului, fusesem condamnat pentru o campanie electorală, nu au fost afişe doar pentru mine, ci pentru partid. Eu nu le-am cerut bani. Abia acum descopăr nişte lucruri pe care nu mi le puteam imagina”, a spus Năstase.

Adrian Năstase a criticat şi propunerea organizării unui miting de către PSD.

„Eu ţin foarte mult la Codrin Ştefănescu, a fost unul dintre puţinii oameni din partid care au venit la mine la Jilava ca să mă vadă, ceea ce pentru mine are o valoare extraordinară şi cred că loialitatea trebuie să fie reciprocă în viaţa publică, în viaţa politică. Nu cred că are dreptate cu mitingurile pentru un motiv foarte simplu. Electoratul PSD face parte din acea majoritate tăcută, nu-i este specifică ieşirea în mitinguri, circulaţia informaţiei pe Twitter, pe Facebook, ieşi cu bicicletele sau cu câinii la plimbare duminica. Nu cred că este o soluţie foarte bună şi din alt punct de vedere: nu cred că trebuie preluate armele opoziţiei actuale şi nu cred că-n felul acesta ar trebui să acţioneze. PSD are o altă modalitate simplă, de a folosi mecanismele parlamentare. Le indic articolul 114 din Constituţie despre angajarea răspunderii Guvernului. Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală şi a unui proiect de lege. Sper ca membrii PSD să nu iasă în stradă şi să ceară Guvernului să nu mai plimbe atât, luni de zile, pe diferite teme, să aleagă anumite subiecte clare, cum ar fi directiva UE în ceea ce priveşte prezumţia de nevinovăţie, luat textul acesta, pus într-un proiect de lege şi Guvernul PSD-ALDE să-şi angajeze răspunderea în Parlament pe această temă. Opoziţia nu e de acord cu documentul de la UE pe această temă, poate să depună moţiune de cenzură” a spus Adrian Năstase.

„Băieţi, sfaturi există, dar e nevoie de vână! Lăsaţi povestea cu mitingurile, puneţi mâna pe carte şi apoi eu cred că lucrurile vor merge. Oamenii sunt nervoşi în PSD pentru că nu văd fermitate”, a adăugat fostul premier.