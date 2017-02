O sentinţă misterioasă

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a referit din nou la situaţia condamnării sale pentru o faptă de care n-a fost acuzat.

„Mă consider o persoană foarte cinstită, o persoană care a fost condamnată pe marginea unui dosar politic iniţiat de un procuror care şi-a uzurpat calităţile oficiale şi care, la ora asta, eu, cel condamnat, nu are hotărârea care să îi spună de ce a fost condamnat. Dacă vi se pare normal ca după zece luni un om în România să nu ştie pentru ce a fost condamnat... pe de altă parte, o hotărâre incompletă la care lipseşte expunerea şi motivarea. Codul de procedură penală spune că, practic, în această situaţie, acea hotărâre nu există”, a declarat Liviu Dragnea.

Acesta a mai spus că nu a furat nimic. „Şi ca să închei: eu nu am furat nimic. Eu am fost trimis în judecată, aduceţi-vă aminte, de acelaşi scandal şi aceleaşi presiune şi manipulare îngrozitoare din 2012, când se spunea că eu am furat 2 milioane de voturi. Şi acum le caută... O să văd dacă le găsesc pe undeva, în condiţiile în care am fost trimis în judecată pentru ceva şi am fost condamnat pentru altceva. În primă instanţă. În a doua instanţă, nu am reuşit să aflu de ce", a adăugat Liviu Dragnea.