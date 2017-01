Oftica e mare, arz-o focu' supărare...

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a vorbit luni despre invitaţia de a participa, alături de premierul Sorin Grindeanu, la ceremonia de învestitură a lui Donald Trump în funcţia de preşedinte al Statelor Unite. Dragnea a anunţat că va onora invitaţia, precizând că nu înţelege de ce „e atâta supărare“ pe marginea acestui subiect.

„Nu înţeleg de ce e atâta supărare pe marginea acestei invitaţii. Este un eveniment important la care eu am primit o invitaţie şi am decis să o onorez – şi eu, şi prim-ministrul. A venit invitaţia, mâine (marţi – n.r.) o să plec în Statele Unite, miercuri o să plece prim-ministrul şi o să ne şi întoarcem înapoi. Eu am primit acea invitaţie de la Comitetul de organizare a acestui eveniment, pentru că, neexistând o administraţie în funcţiune în mod oficial, singura structură care face aceste invitaţii este acest comitet.

Am înţeles (din comunicatul de la Cotroceni) că nu pot să reprezint statul român. E în regulă. Este o invitaţie pe care am primit-o şi pe care o să o onorez. Am înţeles ce a spus şi administraţia Prezidenţială. Eu mă încăpăţânez să merg.

Eu nu aveam de gând să vorbesc în public despre această invitaţie. A ieşit în presă. A reacţionat şi Administraţia Prezidenţială, au reacţionat şi alţii...“, a declarat Liviu Dragnea.