Orgoliu şi bani pentru servicii

Preşedintele Klaus Iohannis a convocat CSAT, pentru astăzi, ca să analizeze proiectul de buget propus de Guvern serviciilor secrete, astfel că adoptarea întregului buget de stat, pregătit pentru vineri 27 ianuarie, a fost amânată încă 5 zile.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat că bugetul are avize de la toate ministerele şi instituţiile ordonatoare de credit. „Mai este nevoie de un aviz, cel al CSAT. Am avut o discuţie astăzi (vineri), mai pe după-amiază, cu domnul preşedinte Iohannis. Am sperat la un parcurs cum a fost cel de anul trecut (2015 – n. r.), când, pe 9 decembrie, proiectul bugetului a fost adoptat şi trimis la Guvern, iar a doua zi, pe 10 decembrie, a fost dat avizul CSAT“, a spus Sorin Grindeanu.

Administraţia Prezidenţială precizează că, în anul 2015, Guvernul a transmis Secretariatului CSAT proiectele de buget pentru instituţiile din domeniul securităţii naţionale pe data 7 decembrie, iar Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit pe data de 10 decembrie 2015 pentru avizare. „În acest an, Guvernul a decis să acţioneze fără să se coordoneze cu CSAT, stabilind unilateral agenda de aprobare a proiectului de buget“, mai precizează Preşedinţia, arătând şi care e „of“-ul lui Iohannis: Guvernul a decis „unilateral“ graficul de adoptare a bugetului.

Într-un comunicat de presă de la Cotroceni, se arată că preşedintele Klaus Iohannis a dispus „convocarea cu celeritate“ a CSAT pentru marţi, 31 ianuarie a.c., ora 12:30, în vederea analizării proiectului de buget. Celeritatea este de 5 zile! Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat că avizul Consiliului este consultativ şi că şedinţa putea fi convocată într-o oră. „Toţi membrii CSAT erau în Bucureşti. Şedinţa se poate convoca şi într-o oră“, a afirmat liderul PSD exemplificând apoi cu avizul Consiliului Legislativ care a fost primit vineri, în jurul orei 16:00, deşi primise proiectul de buget în noaptea de joi spre vineri, la ora 2:00. „Nu am reuşit să înţeleg termenul „celeritate“ de azi până marţi!“, a mai spus Dragnea vineri.

Iohannis s-a arătat iritat de faptul că bugetul noii securităţi nu este în creştere, el transmiţând, în acest sens, chiar o scrisoare de avertisment premierului, în cursul zilei de joi 26 ianuarie. În text, Iohannis afirma că reducerea bugetelor pentru domeniul serviciilor secrete este „nu doar nejustificată, ci total inoportună“, iar această intenţie a Guvernului „reprezintă un gest iresponsabil şi o gravă eroare“.

Potrivit legii de organizare a CSAT, Consiliul avizează proiectele de acte normative iniţiate sau emise de Guvern privind „propunerile de buget ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale“ şi „alocaţiile bugetare destinate ministerelor şi serviciilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale“.

De asemenea, conform acestei legi, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării lucrează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri prin consens.

Prin urmare, este suficient ca unul dintre miniştri să voteze împotriva propunerii lui Iohannis de a se majora bugetul securităţii şi decizia respectivă nu va fi adoptată.

Liviu Dragnea consideră că preşedintele foloseşte incorect procedura avizării proiectului de buget în CSAT. „Această procedură este folosită în mod incorect şi neproductiv de către preşedintele Iohannis. Anul trecut bugetul a fost adoptat în Guvern într-o zi, iar a doua zi a venit avizul CSAT. Nu s-a dorit lucrul acesta“, a conchis Liviu Dragnea.