Partidul conduce, Guvernul execută

În discursul din Parlament de la învestirea Guvernului, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că „am învăţat în aceste zile că mai important decât obţinerea victoriei în sine este modul în care vei gestiona această victorie şi din acest motiv astăzi votăm în Parlament învestirea unui nou Guvern şi nu suspendarea unui preşedinte“.

El a adăugat că, prin vocea sa, alianţa PSD-ALDE transmite „hotărârea de neclintit“ că aplicarea programului de guvernare se va face în totalitate şi nu 20%, 50% sau 65%.

„Acest Guvern nu este un Guvern de vedete, nu este un Guvern de vorbitori la televizor, nu este un Guvern cu legături în alte structuri sau instituţii, este un Guvern format din oameni tineri şi din oameni cu experienţă, un Guvern care conţine şi energie şi competenţă, un Guvern care îşi asumă şi înţelege scopul unic al acestei guvernări – creşterea României.

Atunci când am decis împreună care vor fi viitorii miniştri şi s-a construit structura Guvernului am ţinut seamă şi de acele suferinţe ale societăţii care au fost ignorate mulţi ani. De aceea, avem un minister nou pentru Ape şi Păduri, care să administreze corect fondul forestier naţional, să oprească tăierile ilegale, să exploateze raţional resursele de apă ale ţării. De aceea, am creat un minister pentru IMM-uri, comerţ şi antreprenoriat, care să ofere oamenilor de afaceri mari, mijlocii sau mici şi oricărui român întreprinzător şansa de a sta de vorbă cu statul pe un ton civilizat, de a găsi ascultare şi sprijin să-şi pună ideile în practică şi să contribuie la creşterea economiei. Vrem să creăm condiţiile necesare pentru ca românii plecaţi în afară să revină acasă, de aceea avem acum un minister pentru Românii de pretutindeni, care să ţină o legătură strânsă şi eficientă cu aceşti oameni şi să pună Executivul în contact real cu nevoile lor“, a menţionat Dragnea.

El a precizat că PSD va urmări cu cea mai mare exigenţă actul de guvernare, pentru că partidul poartă răspunderea politică în faţa cetăţenilor.

„Vă asigur că actul de guvernare nu se va face la partid, deciziile şi hotărârile de Guvern se vor semna în Palatul Victoria, Guvernul este puterea executivă şi este datoria prim-ministrului şi a echipei sale de a lua decizii pentru conducerea acestei ţări.

PSD şi ALDE au răspunderea, legitimitatea şi datoria faţă de români de a se asigura că acest Guvern transpune în realitate toate măsurile pe care noi le-am prezentat în campanie şi pentru care am primit încrederea românilor.

Aşadar, prim-ministrul şi miniştrii acestui Guvern vor avea toată libertatea de acţiune şi de a lua decizii atât timp cât vor urma misiunea de a îndeplini ce este scris în acest program. Coaliţia de guvernare PSD-ALDE va urmări cu atenţie fiecare punct din acest program să fie pus în practică.

Vă asigur, domnule prim-ministru Sorin Grindeanu, că PSD va fi primul partid care va interveni dacă vă veţi abate de la programul de guvernare“, a conchis Dragnea.