Ponta dă cărţile pe faţă

Fostul premier Victor Ponta a vorbit, astăzi, la DCNews LIVE, despre conflictul cu Liviu Dragnea.

Ponta îi reproşează preşedintelui PSD faptul că deşi a fost considerat bun pentru campania electorală, iar Liviu Dragnea spunea public că e bun în toate funcţiile, în cele din urmă nu i-a fost propusă niciuna. El a mai subliniat că nu este prieten cu Liviu Dragnea şi că în spaţiul public preşedintele PSD a transmis o imagine falsă.

„Demisia e la Liviu Dragnea. A fost un episod neplăcut, dar util. Lucrurile au fost neplăcute, dar necesare, din punctul meu de vedere, s-au lămurit pentru toată lumea şi, gata, de aici încolo mergem mai departe.“ a spus Victor Ponta.

Deputatul PSD a adăugat: „Mă refer la faptul că domnul Dragnea conduce partidul, Guvernul, Camera Deputaţilor, iar eu îmi spun opiniile, unele pozitive, altele poate o să mai supere, dar mi-am câştigat această libertate. Altfel, dacă această libertate a mea îl supăra pe domnul Dragnea, folosea demisia. Sunt singurul din cei 600.000 de membri care înţeleg că uneori mai are şi critici sau lucruri cu care nu e de acord“.

„Eu susţin Guvernul, îmi susţin partidul, s-a lămurit toată lumea – de asta a fost neplăcut, dar necesar episodul – că de un an şi jumătate nici nu particip în niciun fel la deciziile conducerii, nici nu am niciun fel de relaţie cu conducerea, adică nu am vorbit cu domnul Dragnea de când mi-am dat demisia. Când a fost nevoie la locale, m-a chemat, am fost, am făcut campanie, apoi iarăşi nu am mai vorbit. Au venit alegerile parlamentare, am făcut iarăşi campanie, am fost în poze, mă bucur foarte tare, am ajutat partidul, după care, gata, şi cu asta-basta. Probabil o să mă cheme la următoarele alegeri să fac campanie“, a continuat Victor Ponta.

Fostul premier a adăugat, întrebat ce-i reproşează efectiv lui Liviu Dragnea: „Nu-i reproşez. A fost o chestiune prezentată nereal pentru oameni. Nu suntem prieteni, nu discutăm, nu ne sfătuim. Şi povestea aia cu Victor care poate să fie în toate funcţiile, nu sunt în nicio funcţie, nu i-am cerut nicio funcţie, nu mi-a dat nicio funcţie. Nu e cazul, deciziile pe care le ia şi le asumă. Unele sunt bune.“

Politica e un sport de echipă

Victor Ponta a mai relatat că nu a fost invitat la şedinţele PSD, iar la ultima şedinţă la care a participat neinvitat nu a avut loc.

„Nu m-a chemat nimeni niciodată la absolut nimic. Ultima şedinţă la care am participat, neinvitat în luna octombrie, nici nu am avut scaun. Mi-a dat dl Buzatu de la Vaslui un loc (...) a zis, «domnule, e fostul preşedinte, să-i dăm un scaun». Şi am zis, «Liviu, nu mai vin, gata, am înţeles». Nu te duci undeva unde nu eşti invitat“, a spus fostul premier.

Victor Ponta este de părere că deciziile în partid nu trebuie să fie luate de o singură persoană.

„Eu nu caut neapărat ceva, că am ce face, eu mi-am ajutat partidul în campanie, în cele două campanii şi atât. Aici sunt total de acord cu ce a zis domnul Năstase, am învţat de la el chestia asta: da, politica este un sport de echipă, nu poţi singur să le decizi tu pe toate şi toţi ceilalţi să execute, că la un moment dat deciziile sunt proaste. Iar eu mi-am dorit şi îmi doream şi până azi să fiu în echipa PSD. Nu ai loc în echipă, nu te superi, asta e, găseşti altă echipă“, a conchis Victor Ponta.