Ponta se dă ctitor de partide

Victor Ponta a declarat, miercuri, la B1, că a vorbit cu Bogdan Diaconu, preşedintele Partidului România Unită, căruia i-a spus că îl ajută în această construcţie, care poate obţine 10 la sută din voturi la parlamentare.

Fostul premier pretinde că a contribuit si la formarea ALDE şi UNPR! „În cazul ALDE, am zis: Călin, eu cred că PNL nu va mai fi un partid liberal, hai să te ajut. L-am numit preşedintele Senatului, m-am certat cu pesediştii şi le-am spus să gândească pe termen lung, să nu fie hapsâni. Şi uite că am avut dreptate. Şi la fel în 2012, cu Oprea“, a spus Victor Ponta, care a adăugat că a ajutat, în acelaşi mod, la crearea UNPR-ului. Victor Ponta a afirmat că, "pentru PSD şi pentru România, ar fi bine să avem un partid naţional, naţionalist. Cred în această idee", a precizat fostul premier, adăugând că există un "electorat al unor oameni dezamăgiţi de PSD, un electorat care aşteaptă un mesaj mai puţin convenţional", pentru că "PSD are un limbaj oficial". "Nu vorbesc de PNL, care nu are niciun mesaj", a completat el.

Întrebat dacă nu va deranja conducerea PSD faptul că a dat sfaturi celor de la PRU, Ponta a replicat: "Dacă nu vrea nimeni să o folosească (expertiza, n.r.) să o foloseacă ei". "Nu cred că se vor alia cu PNL. Şi atunci, cu cine să facă PSD alianţă? De aia am susţinut mereu ALDE, pentru că am fost convins că nu îi voi vedea niciodată pe Tăriceanu şi Constantin bătând palma cu PNL. E simplu, e matematic", a spus el.

În plus, Ponta a precizat că nu e tentat să preia conducerea Partidului România Unită.