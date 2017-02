Premieră: Bugetul 2017 este axat pe proiecte

Premierul Sorin Grindeanu a declarat astăzi că, pentru prima dată, bugetul adoptat de plenul Parlamentului este unul axat pe proiecte, depăşindu-se astfel un tip de „filozofie contabilă“, respectiv „bugetul de stat de tip contabil“.

„Sunt extrem de bucuros că astăzi a fost aprobat bugetul de stat şi ăsta este un lucru pozitiv. (...) Nu a fost o muncă simplă, astfel încât în această perioadă, într-un calendar destul de strâns, să poţi să ai un buget care să ţină cont de programul de guvernare. Şi ăsta este un lucru important, să schimbe filozofia prin care a fost construit acest buget, o filozofie care nu e doar contabilă sau cum a fost până acum privită – bugetul de stat de tip contabil. Şi am să mă explic: de fiecare dată când exista creştere sau descreştere economică, fiecărei instituţii în parte, în general, i se creştea sau i se diminua bugetul cu acel procent. Noi, pentru prima dată, am finanţat prin acest proiect de buget programele cu care am venit în faţa cetăţenilor în programul de guvernare şi ăsta a fost un lucru extrem de important pentru noi. Şi, sigur, măsurile care sunt în continuare, care au fost aprobate şi sunt măsuri de anul trecut şi care continuă să fie finanţate şi pe bugetul de anul acesta“, a afirmat Grindeanu la Parlament.

Prim-ministrul a adăugat că un alt mesaj important al adoptării bugetului este că s-a făcut „un pas către stabilitate“.

„Faptul că e un pic târziu, eu sper să recuperăm pe parcurs, totuşi suntem la început de februarie. Au şi fost programate alegerile destul de târziu, la început de decembrie, calendarul poate putea fi mai rapid, astfel încât să intrăm în pâine direct şi anume să avem un nou buget mai repede“, a mai spus premierul.