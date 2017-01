Presiuni nepermise ale preşedintelui Iohannis

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, legat de faptul că Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la legea care îi interzice să facă parte din Guvern, că nu intenţionează să „meargă nici acum, nici mâine, nici anul ăsta“ premier şi că a decis să fie preşedinte al Camerei Deputaţilor.

„Am câteva observaţii ca să ne lămurim: nu intenţionez să merg prim-ministru acum, nici acum, nici mâine, nici anul ăsta. Am dat un vot de încredere şi l-am dat din toată inima actualului Cabinet, îl sprijin pe Sorin Grindeanu şi Cabinetul lui şi eu şi partidul şi coaliţia guvernamentală din toate puterile. Deci nu am de gând să fac vreun pas în sensul ăsta. Am decis să fiu preşedintele Camerei Deputaţilor şi aici rămân“, a spus Dragnea.

El a arătat că a văzut că Administraţia Prezidenţială a făcut presiuni asupra CCR şi asupra Avocatului Poporului în această speţă şi a menţionat că acest lucru este „nepermis“.

„În schimb, ceea ce am văzut astăzi speram să nu mai văd niciodată în România. Am văzut două presiuni nepermise din partea Administraţiei Prezidenţiale – dacă doamna a vorbit serios, dacă a vorbit în numele Administraţiei, să nu se fi trezit vorbind singură – şi anume o presiune nepermisă asupra judecătorilor de la Curtea Constituţională transmiţându-le ca nu cumva să ia în seamă ce a sesizat Avocatul Poporului şi, de asemenea, o ameninţare şi o presiune pe Avocatul Poporului căruia i s-a transmis că trebuie să ţină cont de ceea ce vrea preşedintele României“, a afirmat Dragnea.

El a ţinut să remarce „înţelepciunea“ Avocatului Poporului care a stat deoparte de disputele politice şi nu a introdus această acţiune până când nu s-a finalizat instalarea Guvernului.

„De aici încolo decide Curtea Constituţională. Pentru mine este mai puţin important ce decizie va lua“, a conchis Dragnea.