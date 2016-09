Raport pe limba tehnocraţilor

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat, astăzi, de la tribuna Parlamentului discursul prim-ministrului Dacian Cioloş despre starea economiei, spunând că expunerea făcută de şeful Guvenrului nu reprezintă situaţia reală a economiei româneşti şi că Cioloş nu a vorbit româneşte, ci „limba tehnocraţilor“.

„Constat că ceea ce a prezentat, ceea ce a expus astăzi nu reprezintă situaţia reală, nu reprezintă realitatea. Şi pe mine şi pe colegii mei şi pe români îi îngrijorează foarte mult. Din ce a spus domnul prim-ministru ar trebui să înţelegem că România îşi continuă creşterea sănătoasă, imprimată de guvernarea PSD, de guvernele conduse de Victor Ponta, dar noi nu înţelegem asta pentru că astăzi, domnul Cioloş nu a vorbit în limba română, a vorbit limba tehnocraţilor, o limbă care sună străin şi este o limbă care este ruptă de realitate“, a spus Dragnea.

Liderul PSD a acuzat Guvernul că nu a făcut nimic bun pentru că românii „nu au mai mulţi bani în buzunare“. „Practic astăzi am aflat ca şi dumneavoastră că timp de un an de zile nu a făcut nimic, nu a făcut nimic bun. Pentru că am spus de limba tehnocraţilor, vreau să vă traduc. Când spun creştere economică, românii înţeleg mai mulţi bani în buzunare“, a adăugat Dragnea.

El l-a acuzat şi pe preşedintele Klaus Iohannis că a forţat demisia lui Victor Ponta de la şefia Executivului, iar PSD a fost scos de la guvernare într-o manieră nedemocratică pentru instalarea „unui guvern pretins independent“.

Liderul social-democrat a lansat critici şi la adresa miniştrilor Vlad Voiculescu (Sănătate) şi Achimaş Cadariu (Agricultură).

„V-am lăsat ţara cu plăţile la zi pentru subvenţiile în agricultură şi acum justificaţi, acoperindu-l pe ministrul Agriculturii, care spune că de un an a căutat mecanisme (...) Acest minister (al Sănătăţii – n.r.) a ales să sprijine şi să ofere mai multe venituri celor care au deja multe venituri, fără a-i ajuta pe cei care nu au ce mânca. Vă cer foarte ferm să dispuneţi ca imediat ministerul să dea ordinul care permite micşorare preţurilor la medicamente“, a spus Dragnea.

„Ştiu că nu ştiţi ce înseamnă sinceritatea“, i-a mai transmis liderul social-democrat premierului de la tribuna Parlamentului, acuzându-l că a ştiut de proiectul de modificare „pe furiş“ a Codului Fiscal, dar s-a „spălat pe mâini“.

Premierul Cioloş a reacţionat la discursul lui Liviu Dragnea, afirmând că nu vrea să înveţe „limba română a demagogiei, a populismului“ şi că actuala creştere economică nu s-a văzut încă în buzunarele românilor, însă PSD este deranjat pentru că nu s-a văzut nici în buzunarele clientelei politice.