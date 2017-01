Referendum anti-imunitate

Luni seară, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea a anunţat că PSD intenţionează organizarea a două referendumuri, cel mai posibil în primăvara acestui an – unul pe tema familiei formată dintr-un bărbat şi o femeie, iar celălalt pe tema eliminării imunităţii, inclusiv pentru preşedintele României.

Pe tema definirii familiei, „s-au strâns peste 3 milioane de semnături şi este o temă de interes major, care ţine de substanţa societăţii noastre. Iar a doua temă – eu am spus-o de un an şi jumătate în spaţiul public şi o spun în continuare, chiar dacă unii colegi de-ai mei s-au supărat la vremea respectivă – un referendum privind regimul imunităţilor din România. Eu am spus-o mereu şi susţin în continuare – nu sunt de acord cu imunitatea parlamentară, dar nici cu cea a preşedintelui“, a afirmat Dragnea luni seara la România Tv.