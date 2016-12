Reflexe de securist bătrân

În cadrul consultărilor de la Cotroceni, Traian Băsescu s-a referit mai ales la nominlizarea făcută de PSD decât la ce e în curtea propriului partid.

„D-na Shhaideh are o reputaţie excelentă în comunitatea turco-tătară, dar riscul de a fi o faţadă pentru d-l Dragnea este major“, i-a spus Băsescu lui Iohannis, neexplicând în ce constă „riscul“ ca Shhaideh să aplice programul lui Dragnea. Băsescu a subliniat că persoana nominalizată de PSD „are reputaţie excepţională în comunitatea turco-tătară, în Dobrogea, de unde vine. Are un unchi Karpat plecat în Statele Unite, un profesor de foarte largă recunoaştere, care a rămas şi legat de locul naşterii lui, Babadag. Are un soţ care a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii din Siria, dar reputaţia profesională a domniei sale este excepţională, în comunitate“, a comentat Băsescu. După care, în cel mai pur stil securist, a trecut la insinuări dintre cele mai perfide: „Doamna are experienţă politică zero. Nu este conectată la nucleul dur decizional al PSD-ului şi din acest motiv cred ca riscul să fie doar o faţadă pentru domnul Dragnea şi oamenii puternici din PSD să fie major. România nu ar trebui să treacă la o conducere de stil islamist, cum e în Iran. E guvernul, e preşedintele ales dar în spatele lui decizia finală o au ayatollahii. Şi acel consiliu al marilor şefi religioşi din Iran. Nu ar trebui să devenim un astfel de stat şi noi vom lupta ca acest lucru să nu se întâmple“, a afirmat Băsescu, spre uimirea tuturor. Ulterior, Liviu Dragnea avea să declare că astfel de şopârle aruncate de Băsescu – despre, nici mai mult, nici mai puţin decât...“conducerea islamistă a României“! – au fost de natură să-l determine pe Iohannis să amâne decizia desemnării.

Consultări în derizoriu

La consultările de la Cotroceni, desfăşurate în 22 decembrie, PMP nu l-a propus candidat de premier pe Traian Băsescu, aşa cum anunţase inclusiv acesta cu mult timp înaninte, ci pe... Eugen Tomac! Ducând în ridicol procedura acestor nominalizări, Băsescu a explicat că „de asta suntem Opoziţie, să creăm concurenţă“, susţinând aproape comic că Tomac (care a descins la Bucureşti de la Chişinău) veste „un politician experimentat, un unionist, un om care ştie foarte bine ţara, un om cu o bună imagine la Bruxelles“. El a mai spus că este „cel mai bun“ ca premier, „dar nu suficient de tânăr“.