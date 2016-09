Regimul pumnului în gură

Procurorii DNA Ploieşti au dispus urmărirea penală sub control judiciar, pe 60 de zile, pentru deputatul Sebastian Ghiţă, acuzat de complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

În acelaşi dosar, este urmărit penal sub control judiciar şi fostul premier Victor Ponta, acuzat că a organizat conferinţa lui Tony Blair cu bani de la firmele lui Sebastian Ghiţă, în schimbul desemnării acestuia drept candidat într-un colegiu electoral.

Înainte de a intra în sediul DNA Ploieşti, Sebastian Ghiţă a declarat că nu are legături cu firma menţionată de procurori şi că nu a dat nimănui 220.000 de euro. „Nu înţeleg nici eu exact ce zice comunicatul DNA. Nu am dat cei 225.000 de euro niciunui partid, nici lui Tony Blair, nici plus, nici minus. Nici nu am vreo firmă care să fi dat aşa ceva. Firma menţionată, anchetată şi verificată de domnii procurori, nu are nicio legătură cu mine“, a spus Ghiţă.

După ce procurorii DNA Ploieşti i-au interzis să facă declaraţii cu privire la noul dosar, deputatul a afirmat că îi va contacta pe liderii partidelor parlamentare, „în măsura în care vor dori să stea de vorbă cu el“, pentru ca „această problemă a interzicerii comunicării unui cetăţean, indiferent cine e el, indiferent ce face în societate, să ajungă în Parlamentul României“.

„Chiar dacă nu cred că vom avea viteza necesară pentru a legifera această chestiune conform Constituţiei, astfel încât legea să nu mai poată fi încălcată, măcar să avem o declaraţie comună prin care să spunem că orice cetăţean din România are dreptul să vorbească. Altfel, vom ajunge să fim luaţi de pe stradă şi să nu avem voie să spunem nimănui nimic – şi chestiunea asta ne va distruge“, a mai spus Sebastian Ghiţă.

Deputatul a spus, răspunzând unor întrebări, că va contesta măsura controlului judiciar, fiind „obişnuit“ cu aceasta. „Ce mă frământă şi mă apasă acum este această insistenţă la adresa mea de a nu fi lăsat să plec din ţară, de a nu fi lăsat să mă întâlnesc cu parlamentari din Parlamentul german, cu fostul prim-ministru al Austriei. Am avut o mulţime de invitaţii şi mi s-a răspuns că nu pot pleca din ţară şi nu pot merge să mă întâlnesc cu acei oameni“, a menţionat Ghiţă.

Deputatul s-a arătat surprins de „tăcerea şi răbdarea partidelor şi parlamentarilor în faţa ideii că articolul 30 poate fi încălcat într-o Românie ce se vrea democratică. Scrie acolo că fiecare are voie să se exprime liber despre orice, dar mâine o să vedem că jumătate din Parlament are control judiciar şi nu se poate exprima pe diverse teme.

Mă deranjează că i-am auzit pe părinţii mei cerând voie Securităţii să poată pleca din ţară şi aşa am ajuns şi eu, să cer voie Securităţii să pot pleca din ţară.

Oricât de mult voi fi pus să tac, oricâte proceduri mi se vor pune în cârcă mie, domnului Ponta sau altora, suntem cetăţeni şi e dreptul nostru să ne luptăm pentru libertatea noastră.

Sunt dator şi ca parlamentar să spun că ne apropiem de momentul în care începem să acceptăm că în ţara asta nu mai avem libertate, or eu asta nu o s-o accept“, a mai declarat Ghiţă.

Întrebat dacă a dat în trecut bani pentru a fi trecut în liste pe un loc eligibil şi, ulterior, ales în Parlament, Ghiţă a spus că „e o acuzaţie extrem de gravă. De mâine, orice preşedinte de partid poate fi acuzat că, în schimbul a te miri ce, a pus sau a confirmat pe listă. Să nu uităm că, în perioada USL, când confirmările le făceau domnii Ponta şi Antonescu, candidatura era uninominală într-un colegiu şi, oricum, în acea perioadă câştigam toţi. Pretind că, până acum, în viaţă am reuşit să demonstrez că pot dezvolta şi construi lucruri în ţara asta, oamenii din Ploiesti şi Prahova văd acest lucru. Nu-mi trebuia nicio recomandare“.