Renunţă la amendamente

Senatorul social-democrat Şerban Nicolae a declarat că este dispus să retragă amendamentele pe care le-a depus la legea graţierii.

Anunţul a venit la scurt timp după ce Liviu Dragnea a anunţat că Nicolae va retrage aceste amendamente.

„N-am niciun fel de ambiţie personală, n-am niciun fel de miză sau de interes, am prezentat o justificare pentru aceste amendamente, n-am făcut un amendament pentru a graţia corupţii, cum s-a spus într-un mod pe care nu îl mai calific, că iar se simt unii jigniţi, dar nu există niciun fel de ambiţie, deci, aşa cum i-am spus şi preşedintelui PSD, sunt dispus oricând să retrag aceste amendamente, mai ales că am văzut că sunt colegi care au spus că nu susţin“, a declarat Şerban Nicolae.

Întrebat dacă se poate considera că aceste amendamente sunt ca şi retrase, senatorul a răspuns: „De ce nu vreţi să aşteptaţi dezbaterea? V-am spus ceea ce am vorbit cu preşedintele Dragnea, i-am spus că sunt oricând dispus să le retrag, pentru că nu e o ambiţie personală. L-am mai auzit pe unu’ cunoscut pentru faptul că a identificat virtuţile cosmice ale pătrunjelului, care ştia el sigur că am luat bani şi că acuma sunt stresat că trebuie să dau banii înapoi. Nu am niciun fel de astfel de presiuni, dar, mă rog, oamenii au libertatea să-şi imagineze tot felul de trăsnăi. Au foarte mult timp, au mintea foarte odihnită şi atunci alocă spaţiu şi neuroni pentru aşa ceva, dar mi-e greu să combat asemenea argumente“.

„Eu am solicitat la Administraţia Naţională a Penitenciarelor mai multe informaţii în legătură cu potenţialele efecte, ca să ne dăm seama, poate nu mai e nevoie deloc de o lege a graţierii, sunt unii care spun că dacă nu putem rezolva mare lucru, mai bine să nu mai dăm deloc. Vedem şi analizăm fără niciun fel de prejudecăţi, în ciuda presiunilor“, a conchis Nicolae.