Roman candidează din nou

Petre Roman a declarat, marţi, că îşi va relua mandatul de deputat şi va candida din nou la alegerile parlamentare din 11 decembrie.

„Puteam să fac plângere penală şi împotriva dumnealui (a lui Valeriu Zgonea-n.r.) şi a celui de la ANI, nu am făcut-o îndeosebi în ceea ce îl priveşte pe domnul Zgonea pentru că nu voiam să mai adaug eu la imaginea negativă a Parlamentului, eu care ţin atât de mult la Parlament ca instanţă supremă în stat să mai adaug ceva negativ“, a comentat Petre Roman decizia plenului.

Întrebat dacă îl va da în judecată pe fostul şef al ANI, Petre Roman a afirmat că „este posibil, râmâne să discut şi cu avocaţii“.

„Aici poate spune foarte multe, în realitate cei de la Comisia juridică i-au spus (lui Valeriu Zgonea-n.r.) «nu te grăbi cu această...nu te grăbi, nu ai niciun motiv să te grăbeşti, nu face pe placul unuia care îţi dă un telefon sau mai ştiu eu cum. Ţine-te de ceea ce înseamnă greutatea unui mandat parlamentar!». Acea revocare a fost clar un abuz. Dar abuzul a fost o nedreptate de care nimeni nu are nevoie“, a susţinut Petre Roman, după ce Valeriu Zgonea s-a apărat în plenul Camerei Deputaţilor pe această temă.

El a subliniat că îşi va relua mandatul şi se va implica în campania electorală a PNL, precizând că va candida din nou.

Roman a afirmat că nu cere nimic „deocamdată“, afirmând că Parlamentul nu are de ce să plătească dacă cineva comite un abuz în numele statului.

„Nu cer nimic deocamdată. Am făcut o întâmpinare în sens administrativ, dar nu doresc sub nicio formă ca acest abuz comis la început de unele persoane să se răsfrângă asupra Parlamentului. Nu are de ce Parlamentul şi cetăţenii României să plătească pentru cineva. Aş vrea să înţelegem un principiu care nu funcţionează corect în legislaţie, dacă cineva în numele statului comite un abuz în raport cu legea este responsabil şi răspunde“, a conchis liberalul.