Călin Popescu Tăriceanu consideră că liderul PNL, Ludovic Orban, s-a poziţionat într-o situaţie „penibilă” la dezbaterea organizată de Grupul pentru Dialog Social pe legile justiţiei.

„Dezbaterea pe legile justiţiei mie îmi ridică foarte multe semne de întrebare, văzând opoziţia feroce a unora din cei care lucrează în ceea ce ei numesc sistem. Şi nu vă ascund că ieri am urmărit cu mare, mare surprindere dezbaterea organizată la GDS, care mi-a sugerat ceva îngrozitor. Am avut o clipă senzaţia că văd o scenă din Coreea de Nord, în care cetăţenii, în pofida neajunsurilor, restricţiilor pe care le au, preamăresc în continuare regimul. L-am văzut pe Ludovic Orban la acea jelanie organizată la GDS cum în faţa procurorului DNA îşi recunoştea vina de a fi îndrăznit vreodată să militeze pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Este cred cea mai penibilă situaţie în care am văzut vreun politician din 1990 încoace. Eu cred că liberalii bătrâni, dacă ar fi văzut acest lucru şi anume că istoricul PNL a ajuns să-şi dorească ca instituţiile de forţă să înăspreasă regimul de limitare al libertăţilor şi drepturilor cetăţeneşti şi de continuare a abuzurilor, probabil că cine ştie ce ar fi făcut. Cred că Ludovic Orban era ieri în situaţia din bancul acela celebru din comunism în care sunt unii condamnaţi la moarte prin spânzurătoare şi la sfârșit ei întreabă smeriţi, acceptând pedeapsa şi recunocându-şi vina, dacă trebuie să aducă de acasă şi săpunul. Cam aşa era ieri Ludovic Orban. De doamna Kövesi nu mai spun nimic, pentru că nu mai are niciun rost! Dar modul în care un partid politic care se pretinde, eu ştiu, democrat-liberal în niciun caz, dar se raportează la problemele de reformă a legilor justiţiei mi se pare cu totul şi cu totul neaşteptat şi de un penibil, aşa cum v-am spus, fără limită.", a scris Tăriceanu într-o postare pe Facebook.

În acelaşi context, judecătoarea Baltag a cerut, în plenul CSM, sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a se verifica dacă prezenţa procurorului-şef al DNA şi a altor magistraţi la dezbaterile organizate de Grupul pentru Dialog Social şi Revista 22, în care s-au discutat aspecte cu caracter politic, respectă obligaţiile statutului.

„Am vizualizat o întâlnire la un grup de dialog social. Am văzut că au participat şi magistraţi. Eu am văzut, mărturisesc, partea de final. Aş dori să pun în discuţie efectuarea de către Inspecţia Judiciară de verificări cu privire la ce am putut vedea eu. Înţeleg că au văzut foarte mulţi magistraţi care m-au întrebat cum putem să tolerăm acest aspect, prezenţa procurorului-şef al DNA, doamna Kovesi, şi înţeleg şi a altor magistraţi. Nu pot să spun exact pentru că nu ştiu dacă au fost sau nu. Să verifice Inspecţia Judiciară prezenţa şi participarea la discuţii cu caracter politic, pentru că discutarea unor aspecte de proteste şi de ieşit în stradă, de unirea forţelor opoziţiei şi de cenzură nu ştiu în ce măsură respectă sau nu obligaţiile şi rigorile statutului de magistrat”, a declarat Gabriela Baltag, în plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins solicitarea judecătoarei.

Judecătorul Bogdan Mateescu a precizat că şi el a fost invitat la eveniment, iar discuţiile au vizat aspecte legate de legile Justiţiei.

„Mă număr printre cei invitaţi. (...) Discuţia noastră, pledoaria noastră a vizat exclusiv aspecte tehnice legate de consecinţele legilor Justiţiei, menţionate în avizul negativ pe care CSM l-a dat. Nu am nicio problemă, poate să fie sesizat oricine, nu am participat la dezbateri cu caracter politic. Nu voi participa niciodată, nici măcar indirect. (...) Chiar după ce am văzut lista de invitaţi am ales să rămân, pentru că mi se pare corect public şi asumat să transmit mesajul CSM în legătură cu legile Justiţiei şi am încercat să expun lucruri pe care eu, personal, le consider dăunătoare, chiar dacă unele dintre ele nu au prezentat interesul la care mă aşteptam. (...) Cred că fiecare judecător sau procuror ştie să îşi menţină echilibrul aparent şi pe fond în legătură cu întâlnirile în care participă şi să nu intre în discuţii, să nu alimenteze sub nicio formă acele discuţii care pot avea o altă tentă decât limita pe care o permite cadrul deontologic", a spus Bogdan Mateescu.

La rândul său, judecătoarea Andreea Chiş a precizat că la dezbatere au fost invitaţi toţi membrii Consiliului Superior al Magistraturii.

„Când am primit această invitaţie, am întrebat cine sunt cei invitaţi şi am aflat că toţi membrii CSM au fost invitaţi să participe la această dezbatere. Eu v-am comunicat doamnă preşedinte (Mariana Ghena, preşedintele CSM - n.r.) că intenţionez să particip la această dezbatere. Rezultă din înregistrare că au fost invitaţi şi membrii Comisiei speciale care a redactat draftul pe actul normativ, însă nu au venit. A fost invitat şi ministrul Justiţiei, însă n-a venit. (...) Consider important să ne asumăm ce spunem. N-am făcut decât să exprim poziţia majorităţii exprimată prin avizul negativ. Nu m-am abătut sub nicio formă de la alte exprimări publice, întotdeauna am anunţat preşedintele. Nu am încălcat absolut cu nimic profesia de magistrat, nu mă tem de nicio cercetare a Inspecţiei Judiciare”, a subliniat Andreea Chiş.