Cristian Buşoi şi-a lansat, astăzi, oficial candidatura la şefia PNL. Liberalul a anunţat care sunt obiectivele sale în calitate de preşedinte, dar şi că mesajul va trebui să fie schimbat pentru a recupera electoratul pierdut.

„Cel mai important test al generaţiei mele politice este să dovedim realism, să arătăm că suntem în stare să înţelegem cine suntem, în ce moment politic ne aflăm şi ce aşteatpă românii de la noi. PNL va fi forţa care se va opune populismului şi va demonstra că societatea românească poate fi una europeană şi România, o ţară prosperă!“, a susţinut Buşoi la lansarea candidaturii.

„Trebuie să ieşim din cutie, să deschidem ferestrele şi să să ne uităm spre electorat. PNL trebuie să se schimbe, altfel nu va putea învinge PSD. Fără să recuperam electoratul pe care l-am pierdut nu mai putem să învingem PSD“, a declarat Buşoi.

„PNL trebuie să se schimbe. Dacă PNL nu se schimbă, atunci PNL nu va putea învinge PSD şi îmi e teamă că în aceste condiţii PSD ar putea câştiga tot şi PNL nu va mai conta. Fără să recuperăm electoratul pe care l-am pierdut va fi foarte greu să învingem PSD (...) Fără cei 15-20% care l-au votat pe preşedintele Iohannis în 2014 şi care au ieşit să protesteze la începutul acestui an, nu vom reuşi să învingem PSD. Principalul mesaj cred că trebuie să fie spre aceşti oameni şi mai puţin către interiorul partidului. Ca membru PNL am dovedit seriozitate, ataşament şi o decizie şi motivare de a face o bună imagine PNL în toate poziţiile pe care le-am ocupat. Voi purta această campanie mergând către toţi membrii de partid, voi vorbi cu fiecare membru de partid, fără atacuri şi fără adveristăţi. Campania trebuie să fie despre viitorul partidului şi nu o luptă între tabere. Am un proiect pentru viitorul PNL, am o viziune cum trebuie să arate viitorul PNL (...) Trebuie să facem o schimbare. Această schimbare trebuie să însemne câteva lucruri. În primul rând trebuie să facem o schimbare de mesaj. Justiţia trebuie să rămână o temă importantă în lupta cu PSD, dar tema prioritară a PNL trebuie să redevină economia şi fiscalitatea. Fără economie, mesajul pe justiţie nu are niciun fel de forţă de convingere.(...) Trebuie să facem o schimbare de focalizare, PNL trebuie să devină partenerul mediului de afaceri românesc“, a mai spus candidatul la şefia PNL.