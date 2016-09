Senatul nu înghite abuzul DNA

Senatul României a respins, luni seara, cererea DNA de urmărire penală a fostului vicepremier şi ministru de Interne, Gabriel Oprea, acuzat abuziv de uciderea din culpă a poliţistului Bogdan Gigină.

Decizia a fost luată cu 75 de voturi pentru respingerea cererii DNA şi 45 de voturi pentru încuviinţarea acesteia, alte 6 voturi fiind anulate.

Votul reprezintă practic un gest de revoltă al parlamentarilor împotriva DNA şi împotriva abuzurilor comise de parchetul Laurei Kovesi. Hotărârea Senatului este una normală, având în vedere că acuzaţia de ucidere din culpă este una abuzivă. „Aflat pe bancheta din spate nu puteam să comit ucidere din culpă“, a spus Oprea, în plenul Senatului. Pe de altă parte, procurorii DNA nu s-au arătat deloc interesaţi să ancheteze firma responsabilă pentru nesemnalizarea gropii în care a căzut motociclistul Bogdan Gigină. De altfel, Parlamentul ar trebui să ceară de urgenţă explicaţii de la DNA în legătură cu lipsa unei anchete în ceea ce priveşte firma responsabilă pentru nesemnalizarea gropii.

Mai mult, votul din Senat este unul logic atât timp cât nici acum cei de la DNA nu au explicat pe ce bază legală o presupusă infracţiune de ucidere din culpă este în competenţa lor.

Crucea lui Oprea

În şedinţa Senatului ce urma să decidă asupra urmăririi sale penale, Gabriel Oprea a explicat că accidentul în care a fost implicat Gigină a fost determinat de proasta semnalizare a gropilor de pe strada Ştirbei Vodă. „Aflat pe bancheta din spate nu puteam să comit această ucidere din culpă. Cred că greşeala, ceea ce a determinat (accidentul – n.r.) sunt cele trei gropi, care au fost prost semnalizate, şi aici trebuie să se îndrepte ancheta. Vă rog să votaţi împotriva acestei cereri“, a afirmat Gabriel Oprea.

El a reamintit faptul că, în urma cercetărilor, a rezultat faptul că maşina cu care se deplasa avea viteza legală, existând totodată şi baza legală care permite prezenţa unui antemergător pentru deplasările unora dintre demnitari. „Eu nu contest munca procurorilor, o respect. Am fost un om care, şi când am fost prim-ministru interimar, am căutat să ajut Justiţia...Ştiam că am dreptate şi, ca militar, este o cruce pe care o să o duc toată viaţa, fiindcă a murit un coleg la datorie“, a declarat Oprea, luni seară, la Senat.

Potrivit lui Oprea, motociclistul-poliţist a fost avertizat prin staţie de faptul că, pe traseu, urma respectiva groapă, adăugând că, din anchetă, a rezultat că aceasta nu era însă semnalizată corespunzător.