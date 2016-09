Şerpăria securistă

Senatorul de Prahova Daniel Savu, care a lucrat o scurtă perioadă în SRI, a publicat pe blogul său o înregistrare audio în care susţine că apar procurorul Mircea Negulescu de la DNA Ploieşti, cel care instrumentează dosarul Ponta-Blair, şi un şef al acestuia, vorbind despre operaţiuni de şantaj ale ziariştilor, despre sursele lor şi despre dosare penale.

Deputatul Sebastian Ghiţă, membru în Comisia parlamentară de aşa-zis control asupra SRI, a comentat episodul respectiv la Realitatea TV.

„Nu cred că înregistrările publicate de senatorul Daniel Savu vin de la o persoană. Este în continuare o luptă între instituţii. Cei de la Crimă Organizată au dat înregistrările. Este o luptă între aceşti procurori care vor să ocolească legea. Au impresia că pot să facă orice”, a spus Sebastian Ghiţă.

El a explicat că, încă de acum patru ani, în Prahova, „instituţii precum DNA, SRI, Parchetul, DIPI, BCCO s-au încăierat sub ochii noştri, într-o luptă pentru putere. Procurorii ăia îi urmăreau pe ceilalţi. Asta am trăit noi aici. Patru ani de lupte cretine. Unii şefi de instituţii, împotriva altora. Eu ca politician şi alte persoane, ca jurnalişti, am început să primim informaţii din dosare -la nunţi, la botezuri, la înmormântări... Venea un angajat şi ne spunea că Vasile a furat şi că Ionel îl ascultă pe Gigel”, a declarat Ghiţă, adăugând că s-a exprimat şi Comisia SRI din Parlament în legătură cu acest subiect.

„Nu putem face fărădelegi în numele legii.Cu toţi ne dorim o România dreptă, dar nu putem accepta ca în numele luptei anti-corupţie să fie încălcată legea”, a spus Ghiţă.

„Am avut un rol de care îmi pare rău, să stau lângă toţi aceşti oameni”, a completat Sebastian Ghiţă, adăugând că statul nu este unul de tip mafiot, dar unii procurori cred că sunt mai presus de lege. „Din păcate, ONG-urile lui Soros, cu bani de afară au reuşit să recruteze procurori din parchete mai mult ca serviciile.ONG-urile plătite cu bani străini domină serviciile”, spune acesta.

El a acceptat că a fost un om simpatizat de servicii, dar la întrebarea dacă a fost ajutat de acestea, Ghită a spus: „Să nu vorbim de lucruri triste”. La întrebarea dacă serviciile au ajutat anumite companii româneşti să se dezvolte, Ghiţă a spus că „aş mai vrea să fie aşa... o lungă perioadă serviciile au ajutat firmele româneşti, dar nu o mai fac, acum sprijină companiile străine”.

„Vi se pare normal ca, în fiecare an, sute de milioane de lei ajutoare de stat să ajungă la companii străine?”, a mai spus Sebastian Ghiţă.