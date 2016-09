Adrian Năstase consideră că Petre Tobă a fost îndepărtat de la conducerea Ministerului de Interne, cu ajutorul DNA, miza fiind una dublă: alegerile şi controlul serviciilor.

„Pare să se repete scenariul din 2009, de la alegerile prezidenţiale, atunci când a fost «demisionat», de la Interne, Dan Nica. Băsescu avea nevoie de un om sigur la minister şi l-a desemnat interimar pe Blaga – ceea ce, se spune, a contat. Tobă, înainte de alegerile din decembrie, era ţinut în lanţ cu doctoratul, dar tot nu părea sigur. În final, s-a găsit soluţia potrivită“, scrie Adrian Năstase pe blog.

A doua miză, în opinia fostului premier, este aducerea tuturor serviciilor în subordinea lui Iohannis. „România are, în principiu, două servicii «naţionale» (SRI şi SIE) şi două servicii «departamentale». Serviciile «naţionale» sunt, de fapt, sub controlul Preşedintelui (propunere de numire, CSAT, etc.) – chiar dacă formal există comisii de control la Parlament.

Serviciile «departamentale» (DIPI şi serviciul de informaţii de la MApN) erau până de curând sub controlul premierului, care le numea şefii (la nivel de secretar de stat), la propunerea celor doi miniştri. Interesant este faptul că peste 85 la sută din informaţii din zona serviciilor privesc activitatea guvernului, nu domeniile de competenţă ale Preşedintelui! (De aceea, de exemplu, în Germania, coordonatorul serviciilor de informaţii este secretar de stat în guvern.)

Lucrurile s-au schimbat în ultimul timp, în sensul în care şeful serviciului de la Armată este numit şi el tot de Preşedinte, iar la Interne, serviciul este «demonizat» acum de concurenţă. În felul acesta, se va asigura, în domeniul serviciilor, un control «unitar», iar Preşedintele va putea să vorbească despre «serviciile mele»“, mai scrie Năstase.