Sevil Shhaideh, membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom

Fostul vicepremier şi ministru al Dezvoltării Regionale, Sevil Shhaideh, obligată să demisioneze din Guvern ca urmare a anchetării ei de către procurorii anticorupţie în dosarul „Belina”, a fost numită membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, precum şi membru al Comitetului de Audit şi al Comitetului Prezidenţial şi de Nominalizare ale OMV Petrom, ca urmare a renunţării lui Mihai Busuioc la acest mandat.

Numirea este valabilă din 26 octombrie, şi până la următoarea Adunare Generală a Actionarilor.

Potrivit stiripesurse.ro, nominalizarea lui Shaiddeh vine din partea statului, care mai deţine 20% din capitalul companiei petroliere. De la Petrom, Sevil Shaiddeh va încasa o remuneraţie netă de 20.000 de euro pe an, ca membru al Consiliului de Supraveghere, o remuneraţie netă, per şedinţă, de 4.000 euro ca membru al Comitetului de Audit şi o remuneraţie brută per şedinţă, corespunzând unei remuneraţii nete de 2.000 euro ca membru al Comitetului Prezidenţial şi de Nominalizare.