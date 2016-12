Sevil Shhaideh umilită de Dom’ Profesor

Sevil Shhaideh a relatat joi seara, la România RV, singura sa discuţie cu Iohannis.

„Am primit telefon de la preşedinte în care mi-a transmis să fiu pregătită cu temele de discuţie cu privire la buget, programul de guvernare şi tot ce presupune acest program. Nu ştiu să interpretez tonul conversaţiilor la telefon. Cred că a fost normal, natural. Chiar vorbea despre cum vom învesti guvernul. Nu am înţeles că ar fi o problemă, că ar fi un refuz“, a subliniat Sevil Shhaideh, care a adăugat: „În discuţia cu mine nu a fost vorba de vreun refuz pe tema soţului. Am fost în atâtea instituţii publice şi cred că ne-au verificat cu temeinicie. Refuz să cred că această discuţie în jurul soţului meu are un procent de adevăr. Soţul a zis că mergem înainte, cu capul sus“, a punctat Sevil Shhaideh.

Ea consideră că a fost nominalizată de Dragnea pentru că i-a câştigat încrederea liderului PSD în anii de lucru împreună. „Într-un an lucram la legile descentralizării şi am stat amândoi şi am lucrat 48 de ore fără întrerupere. Nu am cedat şi nu am ieşit până nu am terminat“.

Despre refuzul lui Iohannis, Shhaideh spune că, „personal, mă aşteptam aşa cum am vorbit la telefon şi am stat 5 zile şi am lucrat în continuu, să-mi zică dacă am ceva... măcar din politeţe. Am primit telefoane, mesaje şi am ajuns să ne speriem. Mesajele au ajuns pe Facebook-ul copiilor şi pe cel al soţului. Nu vreau să reproduc, ca să nu dăm idei altora, dar nu este normal. Cele mai multe ameninţări au venit după refuzul lui Iohannis“, a spus Sevil Shhaideh.