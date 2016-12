Sistemul s-a regenerat prin Ponta

Liberalul Crin Antonescu a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, că Dacian Cioloş a fost „un nou Ungureanu“, referindu-se la Mihai Răzvan Ungureanu, ca şi Victor Ponta, de altfel, acesta având mai multă încredere în Sistem decât în popor.

Răspunsul a fost dat după ce Oana Zamfir i-a amintit ce declara la căderea Guvernului MRU: „Nu mă tem de dvs., mă tem de capacitatea sistemului de a vă reproduce, de a se regenera şi de a reproduce alţi «Ungureni»“.

Întrebat dacă Dacian Cioloş este „ungurean“, Crin Antonescu a răspuns: „În mare măsură, da, dar necazul e că şi Victor Ponta a fost un «ungurean». În sensul acesta, nu m-am înşelat. Sistemul are capacitatea aproape nesfârşită de a produce «ungureni»“. Solicitat să detalieze rolul lui Ponta în destrămarea USL, Antonescu a evitat să dea detalii în absenţa fostului premier PSD. „Nu am spus că dl Ponta a fost omul Sistemului sau că proiectul a fost din capul locului compromis. Am spus că, la un moment dat, şi asta cred, dl Ponta a avut mai multă încredere în Sistem decât în voturile, fie ele şi milioane, date, într-un anumit sens, împotriva Sistemului. Istoria, pentru mine, este foarte clară şi până la urmă nu contează din cauza cui şi când a eşuat USL, ci contează că a eşuat“, a spus Crin Antonescu, adăugând: „nu mă consider responsabil, vinovat de eşecul USL“.