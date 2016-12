Nici în seara de Ajun Traian Băsescu nu s-a abţinut să bage noi strâmbe infecte în legătură cu nominalizarea lui Sevil Shhaideh pentru funcţia de prim-ministru.

El l-a atenţionat pe liderul PSD, Liviu Dragnea, că trebuie să evalueze impactul pe care îl are asupra aliaţilor României din NATO şi UE propunerea drept premier a unei „prietene apropiate“ cu un soţ sirian cu cetăţenia română „obţinută peste rând“.

„Să presupunem că aş fi propus numele unei prietene apropiate, chiar al unei finuţe, cu o excelentă reputaţie profesională, dar cu zero experienţă politică, după ce toată campania aş fi atacat ideea de tehnocrat în guvern şi mi-aş fi exhibat creştinismul ortodox. Să presupunem că soţul doamnei propuse de mine ar fi fost sirian, cu cetăţenia obţinută peste rând (precum Omar Hayssam – vajnic PSD-ist sirian), simpatizant deschis al organizaţiei teroriste Hezbollah, dar şi al regimului sirian al lui Bashar al-Assad. Şi acum două întrebări: Ce ai fi spus tu, propagandiştilor PSD, «patrioţii» de serviciu, Bolcaş, Abraham, Roşca Stănescu, Pelican, Troncotă, Pricină, Hadăr etc, etc.? Probabil că eticheta de «trădător de neam şi ţară» ar fi fost una dintre cele mai blânde. Ce crezi că spun aliaţii noştri din NATO şi UE despre o astfel de desemnare? Cum crezi că stăm cu încrederea?“, a scris Băsescu pe Facebook în Ajunul Crăciunului. „Crăciun fericit, Dragnea!“, a încheiat el.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, le ceruse, cu o zi înainte, „public şi prieteneşte“ serviciilor secrete să precizeze dacă sunt probleme legate de premierul nominalizat şi soţul acesteia, precizând că în caz contrar va considera că zvonurile privind eventualele riscuri vin de la SRI şi SIE.