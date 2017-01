Ţara e prea acoperită!

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat, luni, că în Parlament, prin audierile din comisia de control a activităţii SRI este nevoie de o clarificare în privinţa existenţei „acoperiţilor“ din instituţii publice şi din mass-media, subliniind, totodată, necesitatea modificării legislaţiei în materia siguranţei naţionale.

„Este un subiect care trebuie lămurit. Ţara asta, până la urmă, e «acoperită». Eu cred că (...) de aia comisia de control a SRI trebuie să ceară lămuriri, eu cred că nu există instituţie publică din România în care să nu fie acoperiţi de la SRI. De asemenea, nu cred că există o instituţie de presă care să nu aibă acoperiţi de la SRI. S-a vorbit de cele mai multe ori despre acoperiţi din Justiţie, UNJR a solicitat să se lămurească dacă există «acoperiţi» în Justiţie. Parcă prea e acoperită ţara asta pentru că, totuşi, SRI-ul are două obiective principale şi, acolo, vreau să vă spun că toţi sunt oameni foarte buni, profesionişti, şi care au ţinut şi ţin în continuare România într-o zonă de stabilitate importantă pentru noi, toţi, eroi anonimi.

Pe de altă parte, nu-mi dau seama de ce, la o Primărie, e nevoie să fie «acoperiţi»? Ei au două obiective importante, contraspionaj şi lupta antitero, sigur că au şi alte obiective“, a declarat Liviu Dragnea la România TV, întrebat dacă a depus o solicitare la comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI referitoare la „acoperiţi“. El a cerut explicaţii privind oportunitatea existenţei unei astfel de reţele de acoperiţi şi a arătat că aceşti „informatori“ pot influenţa activitatea instituţiilor respective. „Se poate influenţa într-un fel sau altul de către cei care i-au acoperit, de către SRI, ceea ce nu e sănătos – nu cred că vrea domnul Hellvig să facă aşa ceva“, a remarcat social-democratul.

Totodată, el a punctat: „Nu cumva s-au dus sau ne-am dus sau Sistemul ăsta, statul, a intrat prea mult – e prea mare reţeaua asta de acoperiţi, că nu mai ştii care e acoperit şi care nu e acoperit şi care e descoperit? Cred că ar trebui să se explice oportunitatea. De ce e nevoie de atât de mult, de ce în fiecare instituţie? Dacă informaţia e reală – dar poate nu e reală şi poate nu e niciun acoperit şi îşi iau informaţii doar din surse deschise!“, a spus el, ironic.

Liderul PSD a spus, răspunzând unei întrebări, că domeniile în care ar fi cel mai grav dacă ar exista „acoperiţi“ sunt „justiţia, presa, instituţiile publice, Guvern, Parlament“.

„Cel mai grav ar fi ca acoperiţii să fie în justiţie. Ar fi îngrozitor. S-ar influenţa deciziile privind libertatea. Apoi – presa, pentru că acoperiţii din presă pot face ca postul tv sau radio să fie folosit pentru manipularea grosolană a opiniei publice“, a mai spus Dragnea.

Deci, nu este sănătos dacă este aşa şi ar fi bine ca aceste lucruri să înceteze şi, încet-încet, într-o retragere organizată, lucrurile să revină în matca firească. Nu trebuie să fie neapărat deconspiraţi. Repet, dacă sunt“, a declarat Liviu Dragnea la România TV.

Întrebat în ce sens speră o colaborare cu directorul SRI pe această temă şi dacă vede posibilă o „retragere“ a „acoperiţilor“ din domeniile menţionate, Dragnea a spus: „Dacă există bună-credinţă şi o abordare sănătoasă şi perceperea dorinţei din ce în ce mai mare ca apele să fie separate şi fiecare instituţie să rămână în cadrul stabilit de Constituţie şi de lege, cred că şansele sunt foarte mari“.

„Oricum, noi trebuie să facem o nouă lege sau să modificăm legislaţia în domeniul siguranţei naţionale pentru că e vorba de o legislaţie din 1992. De atunci au trecut 25 de ani“, a punctat preşedintele PSD.

Totodată, Dragnea s-a plâns că nu a „prea“ primit informaţii de la SRI de când a fost ales preşedinte al Camerei Deputaţilor. „Nu prea am primit informaţii de când am fost ales preşedintele Camerei, nu am primit informaţii de la cei de la SRI, nu prea am primit informaţii“, a subliniat el, în treacăt.