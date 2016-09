Tehnocraţii îşi plantează cârtiţe

Fostul premier PSD, Adrian Năstase, lansează un nou atac voalat la adresa Guvernului Cioloş, despre care spune că „nu este neapărat competent şi nu în mod necesar apolitic“.

„De fiecare dată când lucrurile sunt complicate în ţară, apare cineva care lansează ideea unui salvator. Deobicei, cineva de la Banca Naţională sau cineva conectat cu străinătatea. În ultimul timp, pentru că acelei persoane nu i se putea spune Deus ex machina, i s-a spus „tehnocrat“. Această iluzie este întărită şi de nemulţumirea faţă de partide. Pentru că «deuşi» interni s-au cam dezumflat, în ultimii 25 de ani, s-a întărit iluzia «salvatorului» din afară. La Tarom, la CFR, la guvern. Mai întâi, ca diriginte, apoi sub sloganul «să ne luăm ţara înapoi». De fapt, să-i ajutăm să ne ia ţara. Chiar, spre exemplu, de ce credeţi că preţul grâului este ţinut acum sub 120 euro tona?“, se întreabă retoric fostul lider PSD.

Năstase susţine că tehnocraţii actuali nu pot apăra interesele naţionale aşa cum trebuie, de vreme ce mulţi dintre ei se vor întoarce la Bruxelles, după ce şi-au dovedit obedienţa în ţară, iar cei din eşalonul secund vor fi promovaţi pe listele unor partide politice în perspectiva alegerilor parlamentare:

„Experimentul guvernului tehnocrat se apropie de final (...) Este cert însă că ei nu pot fi lideri ai unei mişcări de apărare a intereselor româneşti, în condiţiile în care ei petrec un an sabatic în România şi apoi se vor întoarce la Bruxelles, după ce au „dovedit“ aici că merită acest lucru. Tehnocraţii de linia a doua vor intra pe listele unor partide. Oricum, înainte de alegeri, ei vor pune ouă în cuiburile ministerelor şi ale unor instituţii. Spre exemplu, la Muzeul Ţăranului Român“, conchide fostul premier.