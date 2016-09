Tristeţea torpilorului

Augustin Zegrean a fost refuzat de către Partidul Naţional Liberal în cursa de la alegerile parlamentare. Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, care a torpilat, printr-o „erată“ ilegală, referendumul de demitere a lui Traian Băsescu, a avut deja prima reacţie cu privire la acest refuz, motivat politic, el fiind considerat „vulnerabil“, din cauza acelui referendum şi a legăturilor cu sale cu Traian Băsescu.

„Tot Partidul Democrat a avut legături cu Traian Băsescu. Cum ar putea să mă acuze? Este o infracţiune să ai legături cu Traian Băsescu sau ce?! Eu am fost membru fondator al PD, iar dintre fondatori mai sunt Blaga şi Petre Roman pe acolo. Dacă ei aşa se comportă cu membri fondatori ai partidului, eu ce pot să zic, nu am nimic de spus. În orice ţară întreagă la cap m-ar fi chemat ei să candidez, pentru că Parlamentul este de făcut legi, nu este de joacă. Legi cred că ştiu să fac mai bine ca oricine, cred că am dovedit asta. Ceilalţi nu vin de la Băsescu, nu din partidul lui Băsescu vin toţi?

Eu am crezut că faptul că am salvat democraţia în 2012 (!?!) este un lucru bun, nu un lucru rău, dar dacă ei cred acum că este un lucru rău că am salvat-o, atunci eu ce să mai zic?

În 2012, PD-ul era cel care îl apăra pe Băsescu. Eu mi-am oferit serviciile, nu ţin neapărat să fiu acolo.

Eu am din ce trăi, sunt avocat. Eu aş fi vrut să fiu în Parlament în perspectiva de a schimba Constituţia, pentru că ei nu ştiu. Cei care au fost acolo, au încercat să o schimbe, dar nu au reuşit. Eu ştiu ce trebuie făcut.

Întrebaţi-i, vă rog, ce rău le-am făcut eu lor. Doamna Gorghiu, şi nu o să-i placă asta deloc, în 2012 cerea, la Antena 3, să fiu judecat pentru înaltă trădare. Credeam că între timp oamenii şi-au mai revenit, dar se pare că nu. Sunt trist, foarte trist pentru această situaţie“, a spus Augustin Zegrean.