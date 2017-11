Tutore şi şef al statului paralel

Preşedintele Klaus Iohannis a lansat un atac la adresa lui Tudorel Toader şi a coaliţiei PSD-ALDE, în cadrul unei declaraţii de presă susţinută astăzi la palatul Cotroceni. Iohannis a declarat că procedura de legiferare a fost viciată, iar legislaţia, „ciopârţită”.

„S-a reuşit, în speţă, şi cu rezultate remarcabil de negative, a reuşit ministrul Justiţiei să demonstreze că se poate şi mai netransparent, şi mai neclar, şi mai incert decât până acum. Niciodată nu am avut, până acum, o astfel de procedură viciată de legiferare: pachet de legi asumat de ministru, cerut avize, toate negative. Nu se lasă ministrul, se duce, fără să aibă drept de iniţiativă legislativă, în Parlament, îşi dă fizic proiectele din mână. Parlamentari din coaliţie iau aceste proiecte şi le prezintă ca şi cum le-ar fi creat acasă şi acum avem iniţiativa parlamentară. Aşa nu se legiferează”, a afirmat preşedintele, intrând totodată şi pe fondul modificărilor.

De asemenea, în opinia „persoanei Klaus Iohannis”, Inspecţia Judiciară trebuie să rămână la CSM.

„Eu cred că Inspecţia Judiciară, în paranteză, nu este treaba Preşedintelui să legifereze, dar pot să îmi exprim o opinie. Deci vă rog să o luaţi ca şi opinia persoanei Klaus Iohannis. Inspecţia trebuie să rămână la CSM dintr-un motiv constituţional extrem de simplu şi clar. În Constituţie scrie sec: «Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei Justiţiei». De unde concluzionăm simplu că Inspecţia trebuie să fie tot acolo. Argumentele vehiculate în spaţiul public în ultima vreme că oamenii nu s-ar înţelege acolo la Inspecţie, că unii are avea o părere, alţii au altă părere, acestea sunt detalii care se pot remedia foarte uşor, dar principiul este unul care este ancorat în Constituţie, bine că este ancorat şi este foarte simplu: CSM reprezintă justiţia, nu Parlamentul. Parlamentul legiferează, Parlamentul creează legislaţia, sistemul judiciar o aplică. Aceste lucruri nu pot şi nu trebuie să fie amestecate”, a spus Iohannis.

Întrebat despre infracţiunea de abuz în serviciu, preşedintele a insistat pentru neintroducerea unui „prag valoric”, în pofida deciziei Curţii Constituţionale. „Aud tot felul de teorii în spaţiul public şi nu pot să nu spun că mă tem şi aici de ciopârţiri ale legislaţiei în vigoare. Mă gândesc, bunăoară, la acel mult-discutat şi mult-vehiculat prag. Nu cred că trebuie să existe un prag valoric pentru a defini abuzul în serviciu. Un funcţionar sau un demnitar poate să facă abuz în serviciu şi contra intereselor publice şi aşa ceva este greu de cuantificat. Aici este nevoie de o discuţie aprofundată şi de bună-credinţă. Or, chiar această bună-credinţă este greu de găsit şi greu de văzut în toată dezbaterea pe care o avem”, a afirmat preşedintele.

Klaus Iohannis a susţinut totodată că „în România nu există nici forţe oculte, nici forţe subterane, şi cu certitudine nu există în România un stat paralel. Să ştiţi că o vreme am mai urmărit declaraţiile domnului menţionat de dumneavoastră, care a fost şi Prim-ministru, a avut abordări câteodată interesant de urmărit. Dar, de la o vreme încoace, credeţi-mă, nu mai urmăresc afirmaţiile acestui domn, fiindcă au devenit din ce în ce mai ciudate. Câteodată se creează impresia că este puţin obsedat. Or, persoane puţin obsedate nu fac bine politicii. Şi, culmea, aceste abordări foarte ciudate au apărut cu intensitate de când procurorii l-au deferit justiţiei pe acest domn”, a spus preşedintele referindu-se la declaraţiile lui Călin Popescu Tăriceanu.

Klaus Iohannis a reluat ideea că în politică prezumţia de nevinovăţie nu este aceeaşi ca în justiţie.

„Daţi-mi voie să repet ce am spus: prezumţia de nevinovăţie funcţionează pentru orice persoană dacă este urmărită penal sau judecată. Dar este o prezumţie care se foloseşte şi funcţionează în aplicarea justiţiei, nu în aplicarea politicii. În politică nu există - nota bene, despărţim justiţia de politică, cum vreau să rămână justiţia departe de politic. În politică nu există aşa ceva. În politică există promisiuni electorale, există integritate sau, dimpotrivă, există aşteptări şi există postura unui politician. Pentru ca un politician să fie credibil este nevoie să fie integru. Şi atunci prezumţia de nevinovăţie este în alt capitol. Un politician acuzat de corupţie sau de delapidare, sau de minciună, sau de favorizarea infractorului, nu are ce căuta în fruntea statului până când nu îşi rezolvă problema. Dacă este nevinovat, cinste lui, foarte bine, poate să revină în politică, să meargă înainte şi să spună: «domnule, uite, am fost acuzat pe nedrept, dar mi-am dovedit nevinovăţia şi acum am venit să repar ţara». Super, dar până atunci...”

În ce priveşte răspunderea magistraţilor, Iohannis a trimis la lege. „Răspunderea magistraţilor este prevăzută în legislaţie şi discuţia este artificială, se poate discuta despre o înăsprire sau schimbare sau orice, dar răspunderea este prevăzută în legislaţie, nu au decât specialiştii, dar cu preponderenţă cei din sistem şi nu povestitorii din afară, să analizeze şi să vină cu propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ dacă, încă o dată, dacă este cazul”, a indicat preşedintele.

Şeful statului a recunoscut însă că pachetul de legi privind Justiţia conţine şi măsuri bune.

„Pe de altă parte, dacă ne uităm la conţinut, cu siguranţă, unele prevederi din aceste modificări ale legilor sunt bune, oportune şi necesare. Mă gândesc aici la puneri de acord cu decizii ale Curţii Constituţionale, puneri de acord cu directive europene şi aşa mai departe. Însă, de la a corecta legislaţia, ceea ce în esenţă, ar fi fost un lucru bun, până la a o ciopârţi, ceea ce se întâmplă, se pare, acum, este cale lungă şi nu ar trebui să o parcurgem”, a spus Iohannis, asigurând că va fi foarte activ în acest proces legislativ şi va face uz de toate atribuţiile, inclusiv de referendumul anunţat în iarnă. „Tot ce este posibil şi legal şi constituţional poate şi va fi folosit de mine. Acum nu o să vă dau detalii fiindcă ele ţin totuşi de strategia mea politică”, a spus preşedintele.

Întrebat de un jurnalist dacă intenţionează să facă o propunere pentru conducerea Serviciului de Informaţii Externe, care funcţionează fără director, deşi legea prevede că trebuie să existe un director civil, preşedintele a declarat că „are de gând”, dar fără a da o dată concretă.

Întrebat despre Raportul Inspecţiei Judiciare privind activitatea DNA, Klaus Iohannis a spus sec: „Nu l-am citit, aşa că nu-l discutăm astăzi”.

„Dar despre semnalele din spaţiul public legate de revocarea doamnei Kövesi…”, a insistat un jurnalist. „Nici despre semnale….”, a replicat Iohannis.