Un moment 0 cu Noua Securitate!

Traian Băsescu a comentat în direct pentru B1TV anunţul nominalizării lui Sorin Grindeanu ca premier din partea coaliţiei PSD-ALDE, cerându-i lui Klaus Iohannis să nu accepte această numire din cauza anumitor legături pe care le-ar avea Sorin Grindeanu cu structurile de securitate.

„O să fiu foarte sincer deşi pare Gică Contra. Nu l-aş numi! Domnul Grindeanu a fost susţinut de PMP la Timiş. Mi s-a părut un loc potrivit, dar de la Consiliul Judeţean Timiş în fruntea guvernului e o cale lungă. Şi eu apreciez foarte mult faptul că dânsul este matematician şi informatician, dar în momentul de faţă România are o mare problemă: în ce măsură structurile de securitate controlează decizia politică.

Or, pentru faptul că domnul Grindeanu a fost membru în comisia de control al serviciilor secrete, a fost elev la Academia Naţională de Informaţii, mi se pare că este nepotrivită această numire, iar responsabilitatea aici nu este a lui Dragnea. Responsabilitatea este a preşedintelui să spună ce tip de stat vrea – un stat cu dubii legate de controlul structurilor de securitate asupra politicului sau un stat asupra căruia să nu existe aceste dubii.

Este un moment în care toată presa, mare parte din populaţie, este convinsă că în ţara asta conduce altcineva decât politicienii. În locul preşedintelui Iohannis aş fi extrem de exigent cu numirea premierului, şi cu desemnarea decretelor pentru toţi miniştrii.

Avem nevoie de un moment 0 în care să avem convingerea că politicul nu este controlat nici de DNA, nici de servicii. Ne-a ajuns guvernul Ponta, cu Ponta şi toată istoria lui, ne-au ajuns destule“, a afirmat Traian Băsescu.

Nu toţi sunt acoperiţi!

Liviu Dragnea a ţinut să precizeze, miercuri seara, în legătură cu acuzaţiile primite de Sorin Grindeanu, că ar avea anumite legături cu serviciile de securitate datorită trecutului său, că propunerea pe care a făcut-o nu are nicio legătură cu SRI.

„Mi-a zis cineva că a apărut pe un site, care până ieri o asasina pe Sevil cu tot felul de acuzaţii, acum spune că am făcut eu nu ştiu ce deal cu SRI. Sorin Grindeanu nu are niciun fel de legătură cu SRI. A fost din greşeală în Comisia de control al SRI, din întâmplare a fost un an jumătate şi după a plecat. Cei care ajung în comisie nu sunt acoperiţi – sau nu toţi. O să primiţi şi CV, încă mai am această capacitate şi atribuţie să fac o propunere. Eu sunt sigur că orice propunere făceam, îi găseaţi că a făcut ceva la grădiniţă“, a afirmat Liviu Dragnea.