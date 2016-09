Zegrean, lăsat pe margine

Co-preşedintele PNL Alina Gorghiu a declarat, marţi, că fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean nu este membru PNL şi ca urmare nu poate fi parlamentar al acestui partid.

„Ideea este foarte simplă, dar să ştiţi că a fost un subiect cu totul şi cu totul marginal în Biroul Politic domnul Zegrean. (...) Eu am spus că orice om care are experienţă la Curtea Constituţională are o plusvaloare la Comisia juridică, accentul pe care am vrut să-l pun a fost pe specializarea oamenilor care intră noi în comisii. Acum, dacă luaţi un interviu la cel de la Comisia juridică s-ar putea să constataţi că este medic, dacă vă duceţi la Comisia de agricultură o să vedeţi că este inginer şi tot aşa. Omul nu are legătură cu comisia în care funcţionează. Cu domnul Zegrean treaba este foarte simplă: nu-i membru PNL, nu poate fi parlamentar al PNL, ne-a comunicat şi filiala. Nu a fost decât o discuţie de 30 de secunde“, a precizat Gorghiu, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

Preşedintele interimar al PNL Bistriţa-Năsăud, Robert Sighiartău, a declarat sâmbăta trecută, pentru Agerpres, că Augustin Zegrean a trimis o scrisoare în care îşi manifesta intenţia de a candida în această iarnă pentru o funcţie de senator din partea organizaţiei bistriţene, dar nu a semnat şi o adeziune la partid.