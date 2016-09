Jacuzzi cu microfoane

Petre Tobă a fost interceptat – nu se ştie de cine! – de îndată ce a fost numit ministru de Interne! Preluând biroul predecesorului său Gabriel Oprea, Tobă s-a trezit şi moştenitorul unei căzi de baie, montate în spatele încăperii. Jurnalistul Ion Cristoiu afirma, luni seara, la B1Tv, că montarea acelei căzi a fost, de fapt, o operaţiune falsă, menită să mascheze lucrarea principală derulată simultan în acea zonă, respectiv instalarea unor echipamente de ascultare şi înregistrare video.

Conform interceptărilor redate în dosarul penal pe care i l-a făcut rapid DNA, „Petre Tobă i-a cerut, în ianuarie, când era ministru de Interne, şefului de atunci al DIPI, Gheorghe Nicolae, să ia din biroul său o cabină de duş care fusese montată în mandatul lui Gabriel Oprea, după ce o jurnalistă l-a întrebat dacă poate să vadă jacuzzi-ul. „Ce jacuzzi, că nici nu-i jacuzzi! E o cabină de duş cu fâs de-ăla de abur. Un c(...) de cabină“, ar fi spus Tobă, potrivit interceptărilor redate în rechizitoriu.

Şeful DIPI la acea vreme, Gheorghe Nicolae, le-a explicat colaboratorilor săi, denunţători în cauză, cum să procedeze cu respectiva cabină de duş. El le-ar fi spus interlocutorilor că noul ministru de Interne, Petre Tobă, i-ar fi reproşat că a aflat din presă de provenienţa cabinei de duş din cabinetul său.

Episodul demontării cabinei de duş a lui Gabriel Oprea este redat cu lux de amănunte în rechizitoriul prin care fostul ministru de Interne şi mai mulţi şefi ai DIPI au fost trimişi în judecată. Procurorii au înregistrări din care rezultă că şeful DIPI de atunci, Gheorghe Nicolae, le-a relatat colaboratorilor săi şi finalul discuţiilor avute cu ministrul de Interne Petre Tobă pe tema cabinei de duş.

„În intervalul orar 15:57:49 – 17:05:48, dialogul ambiental a fost reluat între Nicolae Gheorghe şi «Mihalcea Ionel», împreună cu «Ionescu Claudiu» şi subsecretarul de stat Văduva Rareş, prilej cu care au discutat despre bunurile achiziţionate pentru ministrul de Interne Oprea Gabriel, din fondurile operative ale DIPI, cât şi cu privire la alte nereguli constatate de comisia de control.

Nicolae Gheorghe i-a relatat interlocutorului că, în contextul în care noul ministru de Interne nu a cunoscut provenienţa cabinei de duş, acesta i-ar fi reproşat că a ajuns să afle de la jurnalişti despre bunul în cauză: «El s-a supărat că s-a aflat, nici nu ştia de ea. Mi-a zis: Bine, mă, ajung să mă întrebe jurnaliştii că am jacuzzi în spate? Şi el: Ce dracu’ jacuzzi, că n-am! Zic: nu-i jacuzzi, aia e o cadă de duş, dă-l dracu’ de jacuzzi...»

În continuare, secretarul de stat şi-a exprimat intenţia de a-i aduce la cunoştinţă şi noului ministru de Interne că trebuie recuperată cabina de duş de la cabinet: «Acuma o să-i spun: Domn’e, uite am avut aici pe timpul controlului o discuţie de genul să ne luăm cabina înapoi, ce să facem acum?», context în care a evidenţiat că era o practică obişnuită să furnizeze ministrului bunuri achiziţionate din fondurile operative ale DIPI: «(...) că doar nu se ducea pe stradă. Se ducea tot la MI. Doar bunuri s-au mai cumpărat pentru minister, nu-i prima dată. Că s-a luat tot din banii ministerului până la urmă»”.

Potrivit planurilor de „recuperare” a bunului, acesta urma să intre în dotarea unei case conspirative: „(...) oricum mai sunt patru case de refăcut, să evalueze unde e nevoie de ea. O trecem pe inventar acolo, o şi luăm într-o duminică să nu facem nici tam-tam, pe acolo pe la minister, să zică lumea: Gata, au fugit cu jacuzzi! “, mai scrie în rechizitoriu.

Nicolae Gheorghe le-a adus la cunoştinţă interlocutorilor săi că una dintre problemele constatate a fost rezolvată: „Celebra cabină a fost demontată astăzi şi am dus-o... cred că a ajuns într-o casă de lucru“ (!), la solicitarea ministrului de Interne: «Eu am fost la ministru şi, crede-mă, că nu mi-a picat deloc bine când a zis: Bă, da’ ce dracu’ e cu aia? Mă întreabă deja jurnaliştii de aia. Să veniţi să vă luai aia de aici, să nu aud! Şi a întrebat jurnalista că de când aveţi jacuzzi? Că aveţi un jacuzzi... mişto în spate? Când pot să-l văd şi eu? Şi ăsta: Ce jacuzzi, că nici nu-i jacuzzi. E o cabină de duş cu fâs de ăla de abur. Un c(...) de cabin㻓, sunt interceptările redate în rechizitoriu.

Petre Tobă este urmărit penal pentru favorizarea făptuitorului în dosar, fiind acuzat de procurori că ar fi încercat să pună piedici anchetei DNA în dosarul în care sunt cercetaţi 24 de angajaţi ai serviciului secret al Ministerului de Interne, prin refuzul de a declasifica acte legate de achiziţiile DIPI.

Practic, DNA îl acuză pe Tobă că a refuzat să declasifice documente, astfel că turnătorii anonimi să nu poată fi eventual acuzaţi, cândva, de divulgare de secrete de serviciu. În urma cererii DNA, Tobă şi-a dat demisia din Guvern.