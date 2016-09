Martori cu ştaif

Omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu (turnător în dosar şi cel de la care Orban ar fi cerut 50.000 euro), Cozmin Guşă şi Sorin Oancea, directorul B1 TV (destinatarii prezumaţi ai banilor, pentru publicitate pe tv), vor fi audiaţi, în calitate de martori, de judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul în care Ludovic Orban este acuzat de săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite.

La primul termen pe fond al procesului, desfăşurat marţi, avocatul lui Orban a solicitat reaudierea celor trei în calitate de martori, precum şi a altor două persoane, respectiv Antonel Tănase (mandatar) şi Felix Pintilie (angajat B1). Cererea avocatului a fost admisă de instanţă.

În sala de judecată, Ludovic Orban a precizat că nu doreşte să fie judecat prin procedura simplificată, urmând să dea o declaraţie în faţa instanţei la următorul termen al procesului stabilit pentru 18 octombrie. El a spus că rechizitoriul întocmit de DNA este „destul de subţire”. „Nu am luat niciun ban. Nu am folosit în niciun fel influenţa. În 26 de ani de carieră nu am fost suspectat de corupţie”, a mai spus Orban.