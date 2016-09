Maşina e în garaj

Gabriel Oprea, fostul ministru al Afacerilor Interne, s-a prezentat marţi la instanţa supremă pentru un nou termen în dosarul „Limuzina“, prezentând instanţei „un document legal pe care am pus o singură rezoluţie: măsuri legale“.

„Nu am stabilit eu nici preţ, nici marca, nici altceva, în contextul în care în timpul mandatului meu s-au achiziţionat peste cinci mii de maşini care erau necesare celor de la MAI. Am plecat de la minister, iar maşina este în garajul MAI. Nu am luat-o acasă“, a declarat Gabriel Oprea la finalul şedinţei de judecată.

Fostul vicepremier este cercetat şi pentru ucidere din culpă în dosarul privind moartea poliţistului Bogdan Gigină.

„Mi se pare ceva de domeniul fantasticului. Eram în timpul serviciului, în maşina de serviciu, veneam de la o instituţie pe linia de securitate a statului român. Era în jur de ora 19 şi ceva, mă deplasam spre domiciliu. Maşina în care mă aflam cu aghiotantul şi şoferul, în urma documentării procurorilor, avea viteza legală. Antemergatorul avea viteză legală. Din păcate, motociclistul, aflat la câteva sute de metri, s-a lovit şi a căzut în acea groapă. Dispozitivul de protecţie care exista din anul 2000 şi de care au beneficiat toţi miniştrii de stat este stabilit de către poliţia rutieră vis-a-vis cu toate celelalte probleme tehnice. Nu un ministru sau un viceprim-ministru se ocupă de aceste dispozitive. Este problema poliţiei rutiere şi a şefului de dispozitiv şi bazei legale“, a declarat Gabriel Oprea.

Senatorul are la dispoziţie o săptămână pentru a-şi studia dosarul, apoi Comisia juridică va întocmi un raport marţi, 13 septembrie, care va fi supus votului în plen luni, 19 septembrie.