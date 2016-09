Nou preşedinte la ÎCCJ

Singurul candidat pentru conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Iulia Tarcea, a susţinut, astăzi, un interviu în faţa Secţiei de Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecătorii consiliului votând-o în unanimitate pentru preluarea postului. Propunerea va ajunge la preşedintele României, Klaus Iohannis, cel care va decide dacă o numeşte în funcţie.

În prezent, Iulia Tarcea este vicepreşedinte al ÎCCJ dar şi judecătorul care asigură interimatul la conducerea instanţei supreme.

Postul a rămas vacant după ce Livia Stanciu, fostul preşedinte al instanţei supreme, a cerut eliberarea din funcţie prin pensionare, ulterior preluând funcţia de judecător al Curţii Constituţionale. „Ca vicepreşedinte al ÎCCJ, am făcut echipă bună cu fostul preşedinte, am avut relaţie excelentă cu celălalt vicepreşedinte. Am avut o bună relaţie cu preşedinţii de secţie. Am reusit să creez o bună relaţie între preşedinţii secţiilor şi între secţii. Am condus toate completele de 5 judecători în materie civilă. Am reuşit să creez un sistem funcţional de comunicare între cele trei secţii”, le-a spus Iulia Tarcea judecătorilor din CSM.

Potrivit legii, numirile în această funcţie se fac de către preşedintele României, la propunerea Secţiei de judecători a CSM, pentru un mandat de trei ani, care poate fi reînnoit o singură dată.