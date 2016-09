Udrea discută despre alte dosare

Elena Udrea a fost ieri la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde avea programată judecarea unei contestaţii prin care cere revocarea controlului judiciar pe care îl are în dosarul „Gala Bute”. Pe holurile instanţei, s-a întâlnit cu fostul ei soţ, Dorin Cocoş, dar şi cu fostul primar din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, judecaţi în dosarul „Microsoft” alături de fostul ministru Gabriel Sandu şi omul de afaceri Nicolae Dumitru, informează Agerpres.

Ulterior, Elena Udrea le-a spus jurnaliştilor că a discutat cu Gheorghe Ştefan despre faptul că DNA nu investighează unde au ajuns banii din contractul Microsoft, cu toate că la dosar există declaraţii care îl indică şi pe Vasile Blaga.

„Cu Gheorghe Ştefan am vorbit despre faptul că în acest dosar, despre care se vorbea că sunt zeci de persoane implicate, pe parcursul celor 10-12 ani cât a durat contractul Microsoft cu statul, au răspuns numai cei patru, în timp ce iniţiatorii acestei afaceri sunt liberi şi cheltuie zeci de milioane. Mă refer la Pescariu, la Florică, dar şi la celelalte zeci de persoane despre care nu mai ştim ce s-a întâmplat cu ele. Şi am mai vorbit despre un aspect — acest dosar urmează să se termine foarte repede, al răspunderii financiare, faptul că, deşi există o disjungere pentru a se afla unde s-au dus banii şi toată lumea ştie, şi eu am spus lucrul acesta, mă pot chema martor oricând dacă doresc, că măcar o parte din bani au ajuns la domnul Blaga, la partid desigur, în campanie la domnul Blaga, aşa cum există denunţuri în dosar, însă nimeni nu este interesat să ia firul banilor", a declarat Udrea.

Ea a precizat că la dosarul de la DNA disjuns din Microsoft există declaraţii care îl indică pe Vasile Blaga că ar fi folosit la partid bani din contractul Microsoft.

„Eu nu vreau să meargă nimeni la DNA, dar, dacă există ideea de justiţie până la capăt, ar trebui să răspundă toţi cei care au fost implicaţi în povestea aceasta sau în alta. Pe domnul Blaga văd că îl cheamă să dea declaraţii despre cum a făcut accident nu ştiu ce comisar de poliţie. Sunt (...) explicaţiile date de Gabriel Sandu, Gheorghe Ştefan, Dorin Cocoş, domnul Blaga sau ceilalţi indicaţi, pentru că sunt mai mulţi acolo care au folosit din banii câştigaţi din Microsoft la partid, nu au fost niciodată întrebaţi cu privire la sumele respective", a mai spus Udrea.

În dosarul Microsoft au fost condamnate patru persoane: Nicolae Dumitru — 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare, Gabriel Sandu — 2 ani cu executare, Dorin Cocoş — 2 ani cu executare, Gheorghe Ştefan — 3 ani cu executare. În plus, magistraţii au dispus confiscarea următoarelor sume: un milion de euro de la Nicolae Dumitru, 2.196.035 euro de la Gabriel Sandu, 3.700.000 euro de la Dorin Cocoş, 3.996.360 euro de la Gheorghe Ştefan. Decizia nu este definitivă.