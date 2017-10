A murit mentorul trupei AC/DC

Muzicianul australian George Young, cunoscut ca „mentor” trupei AC/DC, a murit la 70 de ani, potrivit unui anunţ difuzat luni de legendara trupă de hard rock.

Născut la Glasgow, George Young a emigrat în adolescenţă împreună cu familia sa în Australia şi a atins celebritatea în anii 1960 în calitate de chitarist al grupului Sydney The Easybeats, pentru care a compus "Friday on my mind", devenit un succes internaţional.

Împreună cu colegul său Harry Vanda, a compus şi pentru John Paul Young piesa "Love is in the Air", devenit un hit planetar. Young şi Vanda au fost de asemenea producătorii primelor înregistrări ale trupei australiene de hard rock AC/DC, înfiinţată de fraţii Malcolm şi Angus Young.

George Young rămâne în amintire mai ales pentru contribuţia sa la emergenţa trupei AC/DC, pentru care a produs numeroase albume precum "High Voltage", "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" sau "Let There Be Rock".

In 1988, George Young şi Harry Vanda au fost incluşi în ARIA Hall of Fame. După retragerea sa din industria muzicală, în anii 1990, George Young s-a retras împreună cu familia sa în Portugalia.

"Cu mare durere anunţăm decesul fratelui nostru iubit şi mentor George Young", a anunţat trupa AC/DC într-un comunicat. "Fără ajutorul şi sfaturile sale, nu ar fi existat AC/DC", precizează comunicatul.

"În calitate de muzician, compozitor, sfătuitor şi chiar mai mult nu ne putem imagina un om mai implicat şi mai profesionist decât el", încheie nota.