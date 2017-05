Adio, Sir Roger Moore!

Actorul Roger Moore, care l-a interpretat pe faimosul spion James Bond, a murit în Elveţia, la vârsta de 89 de ani, după o luptă scurtă împotriva cancerului, a anunţat familia actorului, potrivit The Telegraph.

Într-un anunţ publicat pe reţeaua de socializare Twitter, familia sa a scris: „Cu inima grea trebuie să vă împărtăşim vestea că tatăl nostru, Sir Roger Moore, a murit astăzi. Suntem cu toţii devastaţi”.

„Îţi mulţumim, tată, pentru faptul că ai rămas tu însuţi, pentru faptul că ai fost atât de special pentru atât de mulţi oameni”, au adăugat copii starului britanic.

Comunicatul este semnat de copiii actorului, Deborah, Geoffrey şi Christian, şi în el se anunţă că funeraliile vor fi private şi vor avea loc în Monaco.

Actorul născut la 14 octombrie 1927 în Anglia a lăsat în urmă trei copii şi o soţie, Kristina Tholstrup. Se căsătorise cu această în 2002, fiind vorba despre al treilea mariaj.

De-a lungul vastei sale cariere, Roger Moore a interpretat rolul celebrului agent 007 între anii 1973 şi 1985, inclusiv în două dintre cele mai apreciate lungmetraje din această serie: „Live and Let Die” şi „Spy Who Loved Me”. A fost al treilea actor care a intrat în pielea celebrului agent, dar a jucat de cele mai multe ori personajul James Bond, de 7 apoi, urmat apoi de Sean Connery (6 ori) şi Pierce Brosnan (4 ori).

Primele sale filme nu au fost memorabile, de la „Interrupted Melody” la „The King’s Thief”, iar aplecarea spre micile ecrane i-au adus lui Moore primul gust al succesului.

„La începutul primilor mei ani de actorie mi s-a spus că pentru a reuşi ai nevoie de personalitate, talent şi noroc în egală măsură”, a spus Moore pentru The Guardian în 2014. ”Nu sunt de acord cu asta. Pentru mine a fost 99% noroc. Nu e bine să fii talentat şi să nu te afli în locul potrivit la momentul potrivit.”

Primul său rol de televiziune a fost în aventurile romantice al lui Ivanhoe, începutul unui set de hituri pentru Moore, inclusiv westernul „Maverick” şi serialele poliţiste „The Saint” şi „The Persuaders”. Succesul „The Saint” l-a propulsat pe Moore la Hollywood, rezultând în filmele cu spioni, care nu au avut mare succes în box office. La începutul anilor '70 era cel mai bine plătit actor de televiziune din lume.

El a fost personificarea gentlemanului britanic îmbrăcat în costum de trei piese, care s-a bucurat de o carieră fulminantă de-a lungul a opt decade.

Moore a fost abordat pentru a juca personajul James Bond, dar datorită programului încărcat de filmări nu a găsit timp pentru acest rol. Abia când Connery a renunţat complet la Bond, Moore a preluat rolul spionului şi a jucat în primul său film James Bond, în 1973 - „Live and Let Die”. Când s-a retras din rolul lui Bond, în 1985 avea 58 de ani.

“A fi cunoscut unanim ca Bond nu are părţi negative”, a spus Moore pentru The Guardian. “Oamenii mă numesc adesea “Dl Bond” când sunt în oraş şi nu mă supăr deloc. De ce aş face-o?”, declarase Moore.

După ce i-a lăsat rolul lui Bond actorului Timothy Dalton, Moore a luat o pauză din lumina reflectoarelor şi nu a făcut niciun film până în 1990. De atunci, şi-a rărit rolurile şi a jucat roluri mici în „Spice World” şi „Boat Trip”.

În 1991 a devenit ambasador al bunăvoinţei pentru UNICEF, dedicându-şi mare parte din viaţă luptei pentru drepturile copiilor.Decizia lui Moore de a deveni ambasador al bunăvoinţei UNICEF a fost bazată pe prietenia sa cu Audrey Hepburn.

În 1999, Moore a primit Ordinul Imperiului Britanic, iar în 2003 Regina Elisabeta a II-a a Angliei l-a înnobilat, acordându-i titlul de Cavaler.

Pe când avea 87 de ani, Sir Roger Moore a publicat o carte de memorii, care se numeşte chiar aşa: „Memorii”. Volumul a fost iute tradus şi în franceză şi, cu acel prilej, jurnaliştii de la Paris Match l-au luat la întrebări pe autor, care se stabilise de ani buni în Elveţia.

Răspunsurile actorului sunt antologice, de un umor nobil şi irezistibil.

„Când Sean Connery s-a retras, probabil că producătorii seriei James Bond m-au ales pe mine pentru că eram cea mai ieftină soluţie… Sau poate pentru că-i cunoşteam de la mesele de joc din cazinourile londoneze unde aveam obiceiul să pierd mult timp şi mulţi bani…”

„În seriale de televiziune, deşi ştiam că mi-aş putea compromite cariera de actor de cinema, am jucat de foame…”

„Mi-a plăcut foarte mult să joc Bond. La fel de mult le-a plăcut şi agentului meu şi bancherului şi soţiei mele…”

„Am părăsit singur seria când m-am uitat în oglindă şi am văzut că începusem să am pungi sub ochi şi puţintică guşă…”

„Să joc în filme, asta nu-mi lipseşte. Mi-e dor însă de cecurile pe care le încasam pe vremea când jucam…”

„Dacă există Dumnezeu, lucrurile se vor petrece bine pentru mine. Am făcut şi ceva greşeli, dar niciuna atât de gravă încât să merit să mă arunce la subsol…”